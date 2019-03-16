Путин призвал не играться с процентами ипотеки

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Владимир Путин потребовал не «накручивать» ставку ипотечного кредитования, которая по закону не может превышать 6% для семей с двумя и более детьми. Такое заявление президент сделал на встрече с президентом банка ВТБ Андреем Костиным.

Директива главы государства адресована, впрочем, и другим участникам кредитно-финансового рынка.

«Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было, — подчеркнул Путин. — Это принципиально».

Президент попросил Костина проследить за соблюдением этого условия. Соответствующее поручение также будет дано Центробанку для осуществления контроля за другими учреждениями в этой сфере деятельности.

Владимир Путин напомнил, что государство субсидирует ипотечные кредиты семьям с детьми, если ставка превышает 6%. При этом он подчеркнул, что заемщикам не важно, чья заслуга в облегчении их долговых отношений. «Для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение», — пояснил президент.

Источник: https://runewslenta.com/politika/10842-putin-prizval-ne-prevyshat'-l'gotnuyu-ipotechnuyu-stavku-neozhidannaya-pros'ba-prezidenta-rf,full.html#