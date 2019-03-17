Названы самые «чистые» регионы России

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Самые «чистые» регионы России по итогам прошедшей зимы – Тамбовская область и Алтайский край. Они возглавили экологический рейтинг, проведенный общественной организацией «Зеленый патруль».

Далее следуют Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург.

В отстающих, согласно данным рейтинга, Брянская область, Якутия, Бурятия, Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов в интервью радио Sputnikрассказал, что при составлении экологического рейтинга учитывается состояние окружающей среды, эффективность действий властей, экологическая ответственность бизнеса, гражданская активность населения. По его словам, улучшения есть, но проблем еще очень много, особенно в регионах Сибири.

«Серьёзная проблема, с которой столкнулись люди зимой 2018-2019 гг. - это загрязнение атмосферного воздуха в городах. Выпадение черного снега в Кемерово, и режим «Черного неба» в Красноярске, это задыхающийся городочек Сибай республики Башкортостан. 10-ки экологических горящих точек во стране. Что-то срочно нужно делать, потому что с изменением климата, наблюдается учащения периодов неблагоприятных экологических условий, когда воздух застаивается у поверхности в безветренную погоду, а еще и накрывается теплой крышкой сверху. Вот такого рода периоды все чаще и чаще встречаются, особенно в Сибири», - отметил эколог.

По его словам, главный источник загрязнения – автомобильный транспорт. На примере столицы Роман Пукалов рассказал, как можно бороться с этим бедствием.

«Москва, несмотря на колоссальнейшую нагрузку от выхлопных газов, за последние годы добилась улучшения качества атмосферного воздуха. Речь идет о новых транспортных развязках, о новых линиях метрополитена, а классе Евро-5 двигателя для муниципальных автобусов, благоустройство территории, даже непопулярные платные парковки сразу же разгрузили центр от пробок, и машины не стоят в пробках, не газуют на первой и второй передачах, выбрасывая огромное количество выхлопных газов, а проезжают на нормальной скорости, что заметно улучшило состояние атмосферы в Москве. И пример Москвы нужно брать всем нашим крупным мегаполисам. Плюс контроль за предприятиями, автоматические датчики должны быть установлены на всех основных предприятиях-загрязнителях. А данные должны поступать в государственный контролирующий орган, а не оставаться на предприятиях. Производственному экологическому контролю большого доверия нет», - отметил специалист.

Источник: https://ria.ru/radio/