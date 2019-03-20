«Офис модный, но никакой приватности»: чиновники трех министерств жалуются на переезд в «Москва-Сити»

/В России/

У служащих трех министерств — Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи — новоселье. На этой неделе они начали переезд из своих прежних зданий в одну из башен комплекса «IQ-квартал» в «Москва-сити».

В четверг новые офисы осмотрел и одобрил Дмитрий Медведев. Но многие чиновники переездом недовольны: больше всего их пугают опенспейс вместо привычных кабинетов, проблемы с транспортной доступностью и приватностью.

Депутат Государственной Думы от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимир Синяговский о переезде Министерства экономики в Москва-сити:

- Вопросы переезда, как и внутренней организации работы ведомства должны решаться сотрудниками министерства. Однако, есть разумные пределы затрат. Мы не имеем права расходовать бюджетные средства, не задумываясь о том, какой общественный резонанс это вызовет. Нельзя забывать, что государственная служба, кроме всего прочего, занятие публичное. Потому как мы относимся к финансам, люди судят о нравственном облике власти. Надеюсь контролирующие органы тщательно проверили обоснованность эффективности подобного рода реорганизации.

Источник: https://thebell.io/ofis-modnyj-no-nikakoj-privatnosti-chinovniki-treh-ministerstv-zhaluyutsya-na-pereezd-v-moskva-siti/