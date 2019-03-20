Власти помогают обеспечить прием спутникового сигнала не охваченным цифровым наземным телевещанием жителям РФ

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С начала 2019 года во всех регионах России в рамках федеральной целевой программы полностью заработали цифровые телесети.

В результате 98,5% населения страны уже охвачены цифровым эфирным телевещанием, оставшиеся 1,5% граждан имеют право на доступ к 20-ти федеральным каналам без взимания ежемесячной платы с помощью спутникового телевидения. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Он напомнил, что 11 февраля в стране успешно прошла первая волна перехода на цифровое эфирное телевещание – Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) отключила аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и в Чечне. Вторая волна отключения аналогового телевещания 15 апреля охватит 20 регионов с населением порядка 40 млн человек, в том числе Москву и Московскую область. По словам Алексея Волина, на сегодняшний день в субъектах Федерации второго этапа отключения «аналога» вне зоны охвата наземным цифровым сигналом находятся 127 286 семей.

«Из этих 127 286 семей 88 224 семьи уже подключены к цифровому спутниковому телевидению, и осталось до 15 апреля подключить 39 062 домохозяйства. Каждую неделю мы имеем отчеты, в среднем на сегодняшний день от полутора до двух тысяч домохозяйств в неделю становятся в этих регионах абонентами спутникового телевидения. Этот темп пока, как мы считаем, для начала был достаточный, но для оставшегося месяца он должен быть увеличен, потому что надо почти 40 тысяч домохозяйств подключить», – сказал замминистра.

«По регионам отключения мы знаем о ситуации на местах с точностью до человека. Льготная цена держится операторами на всей территории страны. Местные власти организовывают подомовые обходы и сбор коллективных заявок в целях оптимизации расходов на обеспечение оборудованием для приема спутникового сигнала. Из региональных бюджетов выделены средства на приобретение соответствующего оборудования для льготных категорий граждан», – отметил Алексей Волин.

Всего по стране вне зоны гарантированного цифрового эфирного наземного телевещания находятся 800 тысяч домохозяйств, при этом около 300 тысяч из них уже являются клиентами одного из четырех операторов спутникового телевидения, сообщил замглавы Минкомсвязи. Кроме того, часть из оставшихся 500 тысяч домохозяйств все же

может принимать сигнал цифрового эфирного телевидения. «Это связано с тем, что, когда мы определяли перечень населенных пунктов, мы исходили из следующего: если часть населенного пункта принимает "цифру", а часть - нет, то населенный пункт относится к тем, где нет гарантированной возможности принимать цифровой сигнал из эфира", - пояснил Волин. – Часть людей, когда у них стоял выбор, купить телевизионную приставку или комплект спутникового оборудования, все-таки предпочитали купить телевизионную приставку, потому что никто своих лишних денег тратить не будет».

Как подчеркнул президент Медиа-Коммуникационного Союза Михаил Демин, совместная реализация проекта отключения аналогового ТВ и обеспечение жителей отдельных населенных пунктов, в которых нет технической возможности приема эфирного цифрового сигнала, спутниковым ТВ, – это пример по-настоящему эффективного взаимодействия бизнеса и государства при решении социально значимой задачи. «В результате проживающим в указанных населенных пунктах предоставляется возможность бесплатного просмотра 20 телеканалов первого и второго мультиплекса при условии приобретения приемного оборудования. При этом цены на оборудование в среднем на 30% ниже текущих розничных цен. Средняя цена полного комплекта спутникового оборудования в рамках программы составляет от 3500 до 4500 рублей», – добавил Михаил Демин.

Директор правового департамента ГК «Орион» Олеся Кузнецова отметила, что спутниковые операторы готовы обеспечить доступом к телевидению всех, кто не попал под действие федеральной целевой программы. «Полный перечень населенных пунктов, где на помощь потенциальным абонентам придут операторы спутникового телевидения, опубликован на сайте Минкомсвязи. Гражданам, проживающим в этих населенных пунктах, достаточно ознакомиться с предложениями операторов и выбрать оптимальный для себя вариант. Получить информацию о спутниковом операторе можно на сайте компании или, позвонив в контактный центр, где все подробно расскажут. Мы рекомендуем жителям регионов обращаться в местные органы власти для формирования коллективных заявок, чтобы сэкономить на установке оборудования и оптимизировать процесс его доставки и подключения. В некоторых регионах гражданам предоставляется социальная помощь на приобретение такого оборудования», – подчеркнула эксперт.

Заместитель генерального директора НТВ-ПЛЮС Лариса Ткачук рассказала о практике работы в регионах. По ее словам, далеко не все могут самостоятельно установить спутниковую антенну и настроить оборудование, поэтому большое значение имеет работа партнеров – установщиков в регионах. Оперативность и качество установки и настройки спутникового ТВ во многом зависит от того, насколько близко монтажник находится к месту установки. И стоимость его работы будет зависеть от удаленности и от сложности монтажа. «Исходя из нашего опыта, могу сказать, что результат реализации программы напрямую зависит от участия местных властей как в информировании жителей и подготовке коллективных заявок для последующей передачи оператору, так и в помощи в доставке оборудования в труднодоступные населенные пункты», – заключила Лариса Ткачук.

По словам генерального директора Спутникового ТВ МТС Алексея Иванова, у всех операторов существуют опции подключения дополнительных пакетов или перехода с 20 телеканалов на платные опции, которые оказываются востребованы. «Задействованы все сбытовые модели. Мы работаем с администрациями, у нас есть соглашения, как закрывать конкретные группы домохозяйств», – подчеркнул он.

Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям «Триколора» Павел Стешин призвал граждан заранее, не дожидаясь отключения аналогового сигнала, позаботиться о приобретении и установке оборудование для приема цифрового спутникового телевидения. Для этого необходимо обращаться к одному из четырех операторов спутникового телевидения по телефонам горячей линии, указанным на официальных сайтах, или к авторизованным региональным дилерам.

Зачем Россия переходит на цифровое эфирное телевещание?

Этим решается важная социальная задача: для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов – «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс). Они готовы к подключению уже сейчас. Цифровое телевидение дешевле и качественнее аналогового, дает доступ к многочисленным сервисам и высвобождает большой радиочастотный ресурс.

График отключения аналогового сигнала федеральных телеканалов по регионам

3 декабря 2018 года: пилотный проект в Тверской области.

11 февраля 2019 года: Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская Республика.

15 апреля: Москва, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Московская, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

3 июня: Санкт-Петербург, Севастополь, Алтайский край, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Челябинская области, Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Хакасия, Забайкальский, Камчатский край, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа.

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»