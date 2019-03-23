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Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.

В ходе шоу она отметила, что была в России «около 15 раз» и в связи с этим чувствует себя «более русской, чем Жерар Депардье». 

«Только остаётся, чтобы Путин мне выдал паспорт», — сказала Орейро.

После этого ведущий программы Иван Ургант посоветовал певице воспользоваться возможностью и обратиться в рамках эфира к российскому лидеру, что она и сделала.

В феврале 2013 года после получения российского гражданства французский актёр Жерар Депардье прописался в столице Мордовии — Саранске. 

Источник: https://russian.rt.com/nopolitics/news/614497-oreiro-putin-pasport?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=russian.rt.com&utm_term=1259974&utm_content=1

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Категория: Новости / В России

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