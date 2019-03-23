Нематериальная мотивация: грамота вместо премии для чиновников

/В России/

Министерство труда рекомендует публично хвалить чиновников, вручать им грамоты и знаки отличия, медали и ордена, поздравлять с праздниками – без использования денег.

До конца июня ведомство разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных. В министерстве рассчитывают, что нематериальная мотивация улучшит работу госаппарата.

Награждать – хорошая идея, но фонд оплаты труда это заменить не сможет, рассказал в интервью радиоSputnik заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

«Любые награда или поощрение – всегда приятный стимул, но не могут заменять премию или заработную плату. Надо идти по пути сокращения численности и за счет высвобождения численности повышать заработные платы, а не отказываться от премий. Труд у чиновников не простой, и если платить им мало, это будет усиливать, в том числе, коррупционные риски. В мире распространено, что чиновники получают меньше, чем в коммерческом секторе, но разница не должна быть разительной. Если эти премии устранять, у руководства не будет инструментов для стимулирования человека, для повышения эффективности работы. Должно быть чувство меры», – считает Владимир Назаров.

А вот, что по этому поводу думает депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский:

- Работу чиновников трудно измерить, оценить. Вот результат токаря легко посчитать по деталям. Водителя - по киллометражу. Нам нужно разработать для каждого чиновника критерии оценки деятельности каждого, его эффективность. И премии должны зависить от этих показателей.

Источник: https://ria.ru/radio/