Ипотека уезжает на «каникулы»?

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Закон об «ипотечных каникулах» прошел первое чтение. Каникулы – полугодовая отсрочка или уменьшение размера выплат – предполагаются для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

К этому относится, например, потеря работы или получение инвалидности. Изначально «ипотечные каникулы» должны были относиться лишь к договорам, которые заключат после вступления закона в силу. Накануне президент РФ Владимир Путин предложил распространить их и на уже действующие кредитные договоры. Это решение поддержал Центробанк.

«Ипотечные каникулы» – хорошая идея, потому что ситуация с ипотечными заемщиками сильно ухудшилась, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов.

«Процесс невозвратов или задержек с выплатами по ипотечным кредитам начал приближаться к неким критическим значениям – приблизительно 10% от общего объема выданных кредитов. Банки не любят раскрывать эту статистику, поскольку это плохие кредиты, которые они выдали, это влияет на их банковскую отчетность. Если дальше цифры будут ухудшаться – это большая проблема и для банковского сектора, и для сегмента недвижимости. По идее невозвратные кредиты, квартиры по эти кредитам должны выставлять на рынок, продаваться, банкам нет никакого смысла держать их у себя в залоге. Это сложно, поскольку Конституция подразумевает невозможность продажи единственного жилья. Обеспокоенность ситуацией на рынке недвижимости понятна. Посмотрим, к чему это приведет: либо продлят каникулы, либо введут какие-то льготные тарифные ставки, помогут банкам, чтобы у них не было больших потерь по уже выданным ипотечным кредитам. Ситуация с получением ипотечных кредитов в ближайшее время ужесточится: будут более жесткие условия получения кредита и, возможно, даже небольшой рост ставок в пределах 1%», – считает Михаил Морозов.

Свою позицию высказал и депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский:

- Голосуя за законопроект, выполнял наказ своих избирателей из города Туапсе. Со своей проблемной кредитной историей вянваре ко мне обратился районный атаман. Теперь есть механизм решения проблем таких семей.

Источник: https://ria.ru/radio/