Идет набор на контрактную службу

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В Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю объявлен набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

В приоритетном порядке рассматриваются мужчины в возрасте до 35 лет, прошедшие службу по призыву, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов), а также соответствующие медицинским и профессионально-психологическим требованиям.

В настоящее время минимальное ежемесячное денежное содержание военнослужащих пограничных органов составляет 27 тысяч рублей и варьируется в сторону увеличения в зависимости от воинского звания, занимаемой должности и выслуги лет. Военнослужащим предоставляется отпуск от 30 суток без учета времени проезда к месту его проведения, бесплатное медицинское и льготное санаторно-курортное обслуживание. Кроме того, сотрудники ведомства имеют право на участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, которое предполагает приобретение жилья без вложения личных денежных средств в любом регионе Российской Федерации.

Подробную информацию об условиях приема на военную службу по контракту можно получить по телефонам:

город Краснодар – 8-861-219-90-63, 8-861-219-90-23;

город Сочи – 8-862-266-88-76;

город Новороссийск – 8-8617-60-83-42;

город Ейск – 8-86132-70-487;

город Темрюк – 8-86148-69-924.