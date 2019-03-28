В ближайшие шесть лет из аварийного жилого фонда расселят более 530 тыс. человек

/В России/

Уже в этом году свыше 117 тыс. граждан с помощью государства сменят свои ветхие квартиры на новые, комфортные. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал два важных документа, которые определяют порядок переселения людей из аварийного жилья в регионах и оказания федеральной поддержки на эти цели.

Сообщив об этом в понедельник на совещании с вице-премьерами, Дмитрий Медведев напомнил, что работа по расселению будет проводиться строго в соответствии с федеральным проектом по сокращению непригодного жилищного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2019-2024 гг.

Согласно нацпроекту, в ближайшие шесть лет из аварийного жилищного фонда предстоит расселить свыше 530 тыс. человек (9,5 млн кв. м жилья).

Подписанные премьером документы — это распоряжение №446-р и постановление Правительства №278. Первое утверждает целевые показатели реализации в период 2019—2021 годов региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года.

Второе определяет порядок предоставления в 2019—2021 годах субсидий (в виде имущественных взносов РФ) в Фонд ЖКХ для сокращения доли непригодного для проживания жилья, а также конкретизирует особенности предоставления соответствующей финансовой поддержки субъектам РФ.

Что касается целевых показателей, то они заметно разнятся в зависимости от ситуации с аварийным жильем в каждом из субъектов РФ.

Например:

• в Санкт-Петербурге в период 2019—2021 годов предстоит расселить 90 человек (1,56 тыс. кв. м);

• в Камчатском крае — 690 человек (12,48 тыс. кв. м).

• в Ленинградской области — 2,4 тыс. человек (43,74 тыс. кв. м);

• в Московской области — 3,05 тыс. человек (55,64 тыс. кв. м);

• в Свердловской области — 4,34 тыс. человек (79,00 тыс. кв. м);

Всего в РФ за этот период планируется расселить 117,4 тыс. человек (2,14 млн кв. м).

К слову, Москва в этот список не попала, поскольку Белокаменная единственная из всех субъектов РФ решает проблему переселения граждан из аварийного и ветхого жилья полностью своими силами, за счет регионального бюджета путем реализации программы реновации.

В соответствии с постановлением №278 в ближайшие два года Фонду ЖКХ планируется выделить на ликвидацию аварийного жилья в регионах 106, 24 млрд руб., которые будут перечислены равными траншами по 35,42 млрд руб. в 2019-м, 2020-м и 2021-м годах.

Организация всей этой работы возложена Правительством на Минстрой, а Фонд ЖКХ выступает оператором расселения аварийного фонда, благо такой опыт у него уже имеется.

Напомним, что учрежденный в 2007 году Фонд ЖКХ был изначально нацелен на реализацию программ переселения граждан в регионах из аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке федерального бюджета, предоставляемой регионам данной госкорпорацией. С 2008 по 2018 годы было переселено 1,04 млн граждан из аварийных домов площадью 15,9 млн кв. м.

Работа Фонда должна был завершиться 1 января 2018 года. Но в конце 2017 года Госдума приняла решение о продлении срока его функционирования до 1 января 2019 года. А в ноябре 2018 года Президент Владимир Путин подписал закон о продлении срока работы госкорпорации до 1 января 2026 года.

Сегодня вопросы расселения, как и весь нацпроект «Жилье и городская среда», курирует вице-премьер Виталий Мутко. На брифинге, состоявшемся после совещания у главы Правительства, он сообщил, что к 2024 году планируется создать «уже постоянно действующий механизм, который позволит осуществлять ликвидацию аварийного фонда опережающими темпами».

По словам замглавы Правительства, после 2024 года проблема аварийного фонда будет решаться посредством ежегодного расселения 2 млн кв. м. «Учитывая, что 30—40% жилого фонда страны построено до 1970-х годов, этих темпов должно хватить для того, чтобы не доводить до аварийности жилья, не создавать угрозы безопасности наших граждан», — подчеркнул вице-премьер.

Он также напомнил, что в рамках нацпроекта на эти цели будет направлено более 400 млрд руб., однако помимо субсидирования для решения проблемы непригодного жилья будут созданы новые законодательные механизмы.

«За этот год мы должны будем очень серьезно рассмотреть еще раз законодательство о признании жилья аварийным, этот термин широкое толкование имеет внутри различных категорий — «аварийный», «где нельзя проживать», — пояснил Мутко, добавив: — Нужно четкое законодательство. Если дом аварийный, его надо немедленно расселять», — отрезал вице-премьер.

На совещании с главами субъектов РФ, также состоявшемся в понедельник под председательством Виталия Мутко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, доложил, что Минстрой России разработал всю необходимую нормативную базу для формирования и реализации с 2019 года региональных программ переселения.

«Минстрой завершил с регионами работу по выверке площади аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, — уточнил министр. — Средства, запланированные по федеральному проекту, позволят расселить весь объем аварийного жилья, признанного до 1 января 2017 года» — с удовлетворением резюмировал он.

По его словам, в настоящее время регионы работают над формированием программ и подготовкой заявок в Фонд ЖКХ на предоставление финансовой поддержки. Министр обратил особое внимание на то, что все соглашения с Фондом ЖКХ регионы должны заключить до 1 июля 2019 года.

Якушев также напомнил, что уже в первой половине текущего года планируется к принятию предложенный Минстроем законопроект, предусматривающий введение новых механизмов расселения аварийного жилья.

Как ранее информировал портал ЕРЗ, согласно этому документу региональные власти будет субсидировать не только застройщиков, решивших вложиться в редевелопмент, но и граждан, желающих выселиться из аварийного жилья.

Источник: https://erzrf.ru/news/eks-vladelets-su-155-mikhail-balakin-priznan-bankrotom?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=195433241