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Партийный проект получил поддержку депутата Синяговского

По инициативе депутата Государственной Думы России Владимира Синяговского в Туапсинском избирательном округе создана координационная группа по реализации местными отделениями партии "Единая Россия" проекта "Народный контроль".

Координатором проекта в округе стал помощник депутата Александр Жужнев. Обобщив опыт работы каждого местного отделения, планируется проведение круглого стола по проблемным вопросам при проведении рейдов.

По поручению депутата рабочая группа организует в апреле общественные проверки качества обслуживания пассажиров на частном транспорте в Новороссийске. На приеме к депутату обратились с такой просьбой активисты Южного района города-героя.

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Категория: Новости / В России

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