Форум молодых депутатов прошел в Краснодаре

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29 марта состоялось XIV Общее собрание Совета молодых депутатов Краснодарского края. В его работе приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко. На встречу с ними также пришли заместитель полпреда Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, члены Совета Федерации Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты Госдумы Владимир Синяговский, Наталья Костенко, Константин Затулин, Иван Демченко, вице-губернатор Кубани Анна Минькова, председатель крайизбиркома Алексей Черненко.

На мероприятие в краснодарский спорткомплекс «Олимп» съехались молодые парламентарии со всего края. Перед началом форума его гости осмотрели тематическую выставку, в которой молодые парламентарии отразили главные итоги своей деятельности за 2018 год. Многогранность направлений их работы наглядно продемонстрировал фильм, показанный в ходе заседания.

Участников мероприятия поприветствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В своем выступлении он акцентировал внимание на том, что всех молодых депутатов объединяет желание жить на Кубани сильной и благополучной.

«То, какой Кубань будет через 15-20 лет, зависит от вас. От того, насколько вы активны, неравнодушны, насколько способны критически мыслить и принимать сложные управленческие решения. Каждый из вас должен сегодня быть на шаг впереди, чтобы завтра иметь конкурентные преимущества», – отметил глава региона.

Председатель ЗСК, обращаясь к молодым депутатам, назвал их амбициозными, активными людьми, которым не безразлична судьба родного края и страны. Юрий Бурлачко напомнил, что в этом году ЗСК отмечает свое 25-летие. Из них почти 15 лет с кубанским парламентом рука об руку идут члены Совета молодых депутатов. В каждом значимом деле, в каждом начинании краевых законодателей СМД был Законодательному Собранию надежной поддержкой и опорой – как школа профессионализма, кузница кадров для всех уровней власти. Отметим, всего из Совета молодых депутатов Кубани перешли на руководящие должности разного уровня 42 человека.

Более того, Юрий Бурлачко считает региональный СМД большой созидательной силой, инструментом развития патриотизма, волонтерства и добровольчества.

«Во взаимодействии муниципальных органов власти, ваших старших товарищей из профильных комитетов ЗСК и избирателей необходимо строить нашу работу. В особенности сейчас, когда перед всей страной стоят новые масштабные прорывные задачи, которые обозначены в Послании Президента России Федеральному Собранию, майском указе и нашей краевой Стратегии-2030», – отметил, обратившись к молодым парламентариям, Юрий Бурлачко.

От имени Полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимира Устинова молодых депутатов поприветствовал его заместитель Анатолий Сафронов, а от имени руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова – депутат Иван Демченко. Пожелал молодым парламентариям плодотворной работы и сенатор Владимир Бекетов.

Возглавляющий краевой СМД председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов подробно рассказал о том, чего удалось достичь молодым депутатам по итогам прошлого года:

«Парламентарии традиционно работали в комитетах Совета, непосредственно на территории своих муниципальных образований, участвовали в работе различных федеральных и региональных площадок и проектов. Кроме этого, ими проведено более 350 круглых столов, 640 открытых уроков, 350 интеллектуальных, творческих конкурсов и викторин, 530 спортивных соревнований, свыше 2 тысяч акций и других мероприятий».

Самые активные стали победителями краевых конкурсов на звания «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края» и «Лучший комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края». На общем собрании Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили награды победителям.

Так, лучшим Советом молодых депутатов среди городов признан СМД Армавира. Среди районов первое место занял СМД Красноармейского района, второе – СМД Каневского района и третье – Успенского района. Призы – средства из краевого бюджета на строительство детских и спортивных площадок.

Среди комитетов победил комитет СМД по информационной политике. Теперь он в качестве поощрения получит возможность посетить Совет Федерации и ознакомиться с работой профильного комитета.

На форуме молодые парламентарии рассказали о своих наиболее успешных проектах, обсудили планы дальнейшей работы и решили организационные вопросы.

Источник: http://www.kubzsk.ru/news/7597/