В Новороссийске общественники проверили условия пребывания задержанных в изоляторе временного содержания

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В рамках общественного контроля за деятельностью полиции представители Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску посетили изолятор временного содержания.

Сотрудники ИВС ознакомили общественников с внутренней документацией, показали камеры, в которых содержаться арестованные и прогулочный двор учреждения.

Представители Общественного совета при Управлении смогли пообщаться с лицами, содержащимися в ИВС. В ходе общения жалоб на противоправные действия сотрудников полиции и грубое отношение не поступило.

По результатам проверки общественники отметили, что условия содержания в ИВС соответствуют всем предъявляемым законодательством требованиям.

- Хочется отметить, что у задержанных есть все необходимое: книги, настольные игры, чистое постельное белье, питание и ежедневные прогулки на свежем воздухе. Жалоб в адрес полицейских не поступило, а это самый главный критерий, — подвел итоги посещения председатель Общественного совета при УМВД России по городу Новороссийску Владимир Беличенко.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/16348786/