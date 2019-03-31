/В России/

В Новороссийске общественники проверили условия пребывания задержанных в изоляторе временного содержания

В рамках общественного контроля за деятельностью полиции представители Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску посетили изолятор временного содержания.

Сотрудники ИВС ознакомили общественников с внутренней документацией, показали камеры, в которых содержаться арестованные и прогулочный двор учреждения.

Представители Общественного совета при Управлении смогли пообщаться с лицами, содержащимися в ИВС. В ходе общения жалоб на противоправные действия сотрудников полиции и грубое отношение не поступило.

По результатам проверки общественники отметили, что условия содержания в ИВС соответствуют всем предъявляемым законодательством требованиям.

- Хочется отметить, что у задержанных есть все необходимое: книги, настольные игры, чистое постельное белье, питание и ежедневные прогулки на свежем воздухе. Жалоб в адрес полицейских не поступило, а это самый главный критерий, — подвел итоги посещения председатель Общественного совета при УМВД России по городу Новороссийску Владимир Беличенко.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/16348786/

Просмотров: 3 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

12 сигналов тела о внутренних проблемах

Что ждет строительный рынок после 1 июля

Офицер российской военной базы в Абхазии стал 3-кратным чемпионом ВС РФ по армейскому рукопашному бою

Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма

Храм Святых Петра и Февронии Муромских будет один из самых красивых и оригинальных в России

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!