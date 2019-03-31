Обсудили направления развития таможенного администрирования в морских пунктах пропуска

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28 марта 2019 года в г. Ростове-на-Дону состоялось первое заседание постоянной комиссии по вопросам развития таможенного администрирования в морских пунктах пропуска, расположенных в регионе деятельности Южного таможенного управления.

В совещании под председательством исполняющего обязанности начальника управления Виктора Коптенко приняли участие руководство ЮТУ, Краснодарской, Новороссийской и Ростовской таможен и представители деловых кругов, деятельность которых непосредственно связана с морскими перевозками.

В регионе деятельности ЮТУ морские товаропотоки в настоящее время занимают ведущее место. В условиях активного увеличения грузооборота в морских портах на первый план выходят вопросы ускорения процессов обработки грузов, повышения эффективности взаимодействия всех участников процесса на основе современных информационных технологий. Деятельность комиссии направлена на совершенствование таможенного регулирования в морских портах с учетом предложений представителей деловых кругов, формирование современной модели совершения операций в морских портах, включающей в себя портовые операции, таможенные операции, иные виды контроля, единое окно, мультимодальность и интегрирование данных на всех этапах контроля.

В ходе заседания была детально рассмотрена модель совершения таможенных операций в морском порту, проанализированы проблемные вопросы, возникающие в работе Новороссийской таможни. Также участники совещания были проинформированы о планируемых изменениях и доработках КПС «Портал Морской порт». Представители деловых кругов в свою очередь рассказали о перспективах развития инфраструктуры морских терминалов, внесли конкретные предложения по совершенствованию информационного взаимодействия.

Председатель комиссии Виктор Коптенко отметил, что в минимизации времени, необходимого для проведения таможенного контроля, заинтересованы все стороны процесса, поблагодарил представителей деловых кругов за активное участие в работе совещания и выразил уверенность, что в ходе конструктивного диалога все проблемные вопросы будут решаться в кратчайшие сроки.

Заседания комиссии будут проводиться ежеквартально.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления