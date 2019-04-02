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Руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере подал в отставку
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
Как говорится в документе, глава ведомства Сергей Егоров по собственному желанию освобожден от занимаемой должности с 1 апреля.
Трудовую деятельность в качестве руководителя департамента по надзору в строительной сфере Сергей Егоров осуществлял с августа 2016 года.
Его заместитель Оксана Коробкина также подала заявление на увольнение по собственному желанию. Она освобождена от должности с 1 апреля.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края