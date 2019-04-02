Руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере подал в отставку

Трудовую деятельность в качестве руководителя департамента по надзору в строительной сфере Сергей Егоров осуществлял с августа 2016 года.

Его заместитель Оксана Коробкина также подала заявление на увольнение по собственному желанию. Она освобождена от должности с 1 апреля.