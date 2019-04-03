«Нужно перестать относится к таким детям, как к диковинным зверушкам»: Авдотья Смирнова о детях с аутизмом

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Апрель 2019 года объявлен месяцем распространения информации об аутизме в российском обществе. По официальным данным, в России диагноз «аутизм» диагностирован у 30 тысячи детей. По неофициальным - 300 тысяч (1% детской популяции). Такие цифры в эфире радио Sputnik озвучила президент Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход», сценарист, режиссер Авдотья Смирнова. По ее словам, именно люди с ментальными особенностями развития до сих пор вызывают в российском обществе страх и отторжение.

«Нам нужно перестать относится к таким детям, как к диковинным зверушкам. Это такие же люди, как мы с вами. Среди них такое же количество супер одаренных, как среди нас, такое же количество вредных, злых, добрых, умных, глупых, замкнутых. Как говорят сами люди с аутизмом, если ты знаком с одним человеком с аутизмом, значит ты знаком с одним человеком с аутизмом. Не бывает одинаковых людей. В случае с аутизмом лечение бессмысленно. Его нет, его не существует. Вся коррекция аутизма находится в сфере педагогики, а не медицины. Медикаментозно можно убирать какие-то явления, которые еще больше отягощают жизнь ребенка с аутизмом. Это может быть бессонница, нарушения желудочно-кишечного тракта и т. д. Нам нужно разработать и принять национальную стратегию комплексной помощи людям с ментальными особенностями, как это сделали очень многие страны», - отметила Авдотья Смирнова.