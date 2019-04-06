Корреспонденты региональных СМИ побывали в СИЗО-1 г. Краснодара на «Дне женского здоровья»

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Корреспонденты региональных каналов телевидения смогли побывать в СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю, осмотреть медицинскую часть и пообщаться медицинским персоналом учреждения.

В этот день, специалисты ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» совместно с УФСИН России по Краснодарскому краю провели обследование женщин, содержащихся в учреждении. Краевые специалисты: маммолог, онколог общего профиля, гинеколог, врач ультразвуковой диагностики и рентген-лаборант провели первичное обследование более 200 женщин. Чтобы получить более достоверные результаты обследования, для диагностики в СИЗО-1 привезли маммографический комплекс и аппарат УЗИ.

Министерство здравоохранения Краснодарского края, в рамках краевого профилактического проекта «Кубань против рака», ежегодно проводит недели мужского и женского здоровья. В учреждениях пенитенциарной системы края мероприятие проводиться второй год, но в СИЗО-1 впервые.

Организовать данное мероприятие помог заместитель председателя ОНК края Андрей Эпп. – Сегодня, совместно с руководством УФСИН края, мы смогли организовать «День женского здоровья» в СИЗО-1. Консультации квалифицированных специалистов смогли получить более 200 женщин. В прошлом году в ИК-3 было обследовано порядка 300 осужденных отбывающих наказание в учреждении. Очень важно и необходимо, для каждой женщины, ежегодно проходить обследование, для того чтобы на ранних стадиях можно было диагностировать одного из самых опасных заболеваний - рак, - подчеркнул Андрей Эпп в своем интервью краевым СМИ.

- Женщинам старше 40 лет особенно важно следить за состоянием своего здоровья и обязательно проходить обследования на онкологические заболевания. Выявление заболеваний на ранней стадии позволяет рассчитывать на полное выздоровление, - отметила врио начальника МСЧ-23 ФСИН России подполковник внутренней службы Белла Жук.

Виктор Пестов, руководитель краевого ведомства уделяет большое внимание, медицинскому обеспечению в учреждениях пенитенциарной системы края. Считает, что каждый гражданин России должен получать квалифицированную медицинскую помощь в независимости от того где он находится в заключении или на свободе.