Новые правила посещения маршрута «Орлиные скалы»

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С 6 апреля вступают в силу новые правила посещения прогулочно-познавательного маршрута «Орлиные скалы».

Сочинский национальный парк информирует жителей и гостей города-курорта Сочи об открытии с завтрашнего дня, 6 апреля 2019 года, экскурсионного обслуживания на прогулочно-познавательном маршруте «Орлиные скалы», расположенном на территории Мацестинского участкового лесничества.

-Обращаем внимание, что в соответствии с перечнем платных услуг, согласованным Минприродой России от 22 марта 2017 г., обслуживание посетителей прогулочно-познавательного маршрута «Орлиные скалы» будет производиться на платной основе, — говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Источник: http://gazdep.ru/2019/04/05/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5/