На полигоне Раевский в Новороссийске с участием ДОСААФ прошло открытие российского этапа конкурса  «Десантный взвод» Международных армейских игр (АрМИ-2019).

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В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации с 7 по 21 апреля на территории полигона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) «Раевский» проходит конкурс «Десантный взвод» по полевой выучке среди воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск в рамках Армейских Международных игр – 2019.

Участников конкурса приветствовал депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

«Десантный взвод» пройдет в несколько этапов. Участникам конкурса предстоит высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 километров, провести гонки на боевых машинах БМД-2 и БМД-4 М, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов, а также совершить индивидуальный парашютный прыжок на точность.

Региональное отделение ДОСААФ России Краснодарского края совместно с местным отделением ДОСААФ России города Новороссийска приняли активное участие в открытии конкурса, состоявшемся 7 апреля. Для гостей и участников мероприятия была организована Интерактивная площадка ДОСААФ, на которой были представлены образцы техники и оборудования, используемых в секциях и клубах оборонного общества. Дельтаплан, раллийный автомобиль, спортивные мотоциклы, картинги и шлюпка Ял-6 вызвали неподдельный интерес у всех присутствующих, многие провели фотосессию и изъявили желание заняться техническими и прикладными видами спорта.

После открытия конкурса торжественное прохождение подразделений ВДВ возглавил взвод Юнармии города Новороссийска, в составе которого были курсанты Военно-патриотического клуба «Гардемарины» Новороссийской морской школы ДОСААФ России. Показательные выступления воинов десантников, парашютные прыжки, стрельба минометных расчетов и проход бронетехники, стоящей на вооружении в ВДВ продолжили торжественные мероприятия.

В завершении праздничного открытия конкурса «Десантный взвод» прошел региональный этап соревнований «Лиги Военно-патриотических клубов» на Кубок председателя ДОСААФ России. В военно-спортивных соревнованиях приняли участие 12 команд, представляющих военно-патриотические клубы и юнармейские отряды Кубани.

Источник: Пресс-служба РО ДОСААФ России Краснодарского края