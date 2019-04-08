О сухом молоке в составе натурального

/В России/

С вступлением в силу Технического регламента продукт, восстановленный из сухого молока, потерял право именоваться молоком и приобрел более скромный статус молочного напитка.

Однако, товары со столь непритязательным названием почему-то в продаже так и не появились. Как же производители выходят из положения? Соблюдают ли они требования закона или хитрят, продолжая выпускать “порошковое” молоко?

Этим вопросом задаются не только потребители. Многие специалисты тоже высказывают недоумение по поводу того, как производителям удается насыщать рынок достаточным количеством продукции. Ведь отрасль всегда испытывала острый дефицит натурального коровьего молока, особенно в осенне-зимний период. И именно сухое молоко было той палочкой-выручалочкой, которая позволяла заполнять прилавки в любое время года. Но как же предприятия обходятся теперь, когда изготавливать питьевое молоко из сухого концентрата запрещено законом? Ответ на этот вопрос могут дать лишь обширные лабораторные исследования.

Одна из российских компаний разработала диагностический набор для определения сухого молока методом иммуноферментного анализа.Комплект на основе моноклональных антител определяет термочувствительные эпитопы белков молочной сыворотки, которые появляются во время нагревания. Методика предназначена для определения массовой концентрации сухого молока при установлении соответствия показателей качества выпускаемой продукции

ФГБУ ЦНПВРЛ является лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию на выполнение исследований молока и молочных продуктов на предмет наличия в нем антигенов сухого молока.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/russian-news/18435-O-suhom-moloke-v-sostave-naturalnogo