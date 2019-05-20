Краснодар стал первым по росту стоимости передержки кошек за год
Эксперты Авито проанализировали стоимость услуг по передержке домашних животных в преддверии летних отпусков в Краснодаре. Передать собаку в добрые руки на время в городе стоит в среднем 370 рублей в сутки (на 12% дешевле, чем за аналогичный период годом ранее), а кошку – 230 рублей в сутки (+35%). В целом по России расценки составляют 400 рублей и 260 рублей соответственно.
Передержка собак
По доступности передержки собак Краснодар занял 16-е место: за питомца потребуется заплатить 370 рублей.
По сравнению с прошлым маем, средняя посуточная стоимость передержки собак в девяти крупных городах снизилась (заметнее всего – в Омске, на 26%), в 12 – выросла (максимально – в Воронеже, на 59%), а в Тольятти и Тюмени осталась на прежнем уровне. Таким образом, передержка собак дешевле всего обходилась жителям Ульяновска (в среднем в 220 рублей в сутки), а дороже всего – в Нижнем Новгороде (560 рублей). По дороговизне этой услуги Нижнему Новгороду уступили даже Москва и Санкт-Петербург.
Средняя цена передержки собак в мае в рублях и ее изменение за год
|
Регион
|
Средняя цена в 2019 г.
|
Динамика за год
|
1
|
Ульяновск
|
220
|
29%
|
2
|
Ижевск
|
230
|
-4%
|
3
|
Барнаул
|
250
|
-7%
|
4
|
Иркутск
|
260
|
-21%
|
5
|
Тольятти
|
260
|
0%
|
6
|
Челябинск
|
260
|
30%
|
7
|
Волгоград
|
280
|
17%
|
8
|
Омск
|
290
|
-26%
|
9
|
Тюмень
|
290
|
0%
|
10
|
Уфа
|
290
|
12%
|
11
|
Казань
|
330
|
-18%
|
12
|
Пермь
|
330
|
57%
|
13
|
Екатеринбург
|
350
|
40%
|
14
|
Саратов
|
350
|
13%
|
15
|
Самара
|
360
|
-10%
|
16
|
Краснодар
|
370
|
-12%
|
17
|
Ростов-на-Дону
|
380
|
-7%
|
18
|
Новосибирск
|
440
|
22%
|
19
|
Воронеж
|
460
|
59%
|
20
|
Красноярск
|
460
|
-8%
|
21
|
Москва
|
460
|
2%
|
22
|
Санкт-Петербург
|
480
|
7%
|
23
|
Нижний Новгород
|
560
|
4%
|
Вся Россия
|
400
|
0%
В целом по России популярность услуги по передержке собак на Авито за год выросла на 26%, а количество предложений на 38%. Растущее предложение вызвало конкуренцию среди тех, кто готов приютить четвероногого друга, благодаря чему в масштабе всей страны средняя цена не изменилась и составила 400 рублей в сутки – как и в прошлом году в этот же период.
Передержка кошек
Краснодар стал 13-м по доступности услуги по передержке кошек – в среднем 230 рублей в сутки.
В 14 городах отдавать на передержку кошек стало дешевле, причем самое существенное снижение расценок наблюдается в Уфе – на 29%, что сделало именно ее лидером по доступности (в среднем 120 рублей в сутки). В 8 стоимость увеличилась (особенно сильно – в Краснодаре, на 35%), а не изменилась она только в Челябинске. Самым «дорогим» городом оказался Воронеж (360 рублей).
Аналогично ситуации на рынке по передержке собак, пользователи Авито активнее, чем годом ранее, стали пользоваться и передержкой кошек. Так, по всей стране объем предложения увеличился на 48%, а интерес к ней – на 55%; параллельный рост этих показателей сохранил прошлогоднюю цену – 260 рублей в сутки.
Средняя цена передержки кошек в мае в рублях и ее изменение за год
|
Регион
|
Средняя цена в 2019 г.
|
Динамика
|
1
|
Уфа
|
120
|
-29%
|
2
|
Омск
|
130
|
-7%
|
3
|
Екатеринбург
|
140
|
17%
|
4
|
Ижевск
|
150
|
21%
|
5
|
Саратов
|
150
|
15%
|
6
|
Казань
|
170
|
-6%
|
7
|
Красноярск
|
180
|
-10%
|
8
|
Пермь
|
180
|
-22%
|
9
|
Волгоград
|
190
|
-10%
|
10
|
Барнаул
|
200
|
-16%
|
11
|
Нижний Новгород
|
210
|
-5%
|
12
|
Самара
|
220
|
-21%
|
13
|
Краснодар
|
230
|
35%
|
14
|
Новосибирск
|
230
|
-8%
|
15
|
Челябинск
|
230
|
0%
|
16
|
Ростов-на-Дону
|
240
|
-8%
|
17
|
Тольятти
|
250
|
9%
|
18
|
Тюмень
|
250
|
32%
|
19
|
Санкт-Петербург
|
280
|
12%
|
20
|
Москва
|
300
|
-3%
|
21
|
Иркутск
|
310
|
-18%
|
22
|
Ульяновск
|
320
|
33%
|
23
|
Воронеж
|
360
|
-3%
|
Вся Россия
|
260
|
0%
Интересно отметить, что только в двух из 23 крупных городов стоимость передержки кошек превосходит ценник для собак – ими оказались Ульяновск и Иркутск.
В целом по России спрос на услуги по передержке кошек вдвое выше, чем собак, несмотря на то, что последние на 7% популярнее: в 2018 году через Авито обрели новый дом 176 403 собаки и 164 317 кошек. Хозяева собак предпочитают оставлять их на попечении родственников или друзей и менее склонны доверять питомца постороннему человеку: это более «социальное» животное, и требования по уходу за ними гораздо выше.
Кроме большого количества объявлений о готовности взять к себе собаку или кошку, на Авито встречаются и очень необычные предложения. Так, жительница Нижнего Новгорода готова «присмотреть за драгоценным членом семьи: млекопитающим, амфибией, рептилией, птицей или членистоногим», однако не возьмет на передержку собак. В Таганроге обещают «хороший присмотр» за самыми разными животными, в том числе черепахами, змеями и ящерицами эублефарами. А москвичка Ольга будет рада позаботиться о хомяках, морских свинках, а также амадинах и канарейках. В Орехово-Зуеве хозяевам развяжут руки и возьмут на себя заботу о кроликах, грызунах и птицах с предоставлением ежедневных фотоотчетов всего за 100 рублей в день.