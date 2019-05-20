Краснодар стал первым по росту стоимости передержки кошек за год

/В России/

Эксперты Авито проанализировали стоимость услуг по передержке домашних животных в преддверии летних отпусков в Краснодаре. Передать собаку в добрые руки на время в городе стоит в среднем 370 рублей в сутки (на 12% дешевле, чем за аналогичный период годом ранее), а кошку – 230 рублей в сутки (+35%). В целом по России расценки составляют 400 рублей и 260 рублей соответственно.

Передержка собак

По доступности передержки собак Краснодар занял 16-е место: за питомца потребуется заплатить 370 рублей.

По сравнению с прошлым маем, средняя посуточная стоимость передержки собак в девяти крупных городах снизилась (заметнее всего – в Омске, на 26%), в 12 – выросла (максимально – в Воронеже, на 59%), а в Тольятти и Тюмени осталась на прежнем уровне. Таким образом, передержка собак дешевле всего обходилась жителям Ульяновска (в среднем в 220 рублей в сутки), а дороже всего – в Нижнем Новгороде (560 рублей). По дороговизне этой услуги Нижнему Новгороду уступили даже Москва и Санкт-Петербург.

Средняя цена передержки собак в мае в рублях и ее изменение за год

Регион Средняя цена в 2019 г. Динамика за год 1 Ульяновск 220 29% 2 Ижевск 230 -4% 3 Барнаул 250 -7% 4 Иркутск 260 -21% 5 Тольятти 260 0% 6 Челябинск 260 30% 7 Волгоград 280 17% 8 Омск 290 -26% 9 Тюмень 290 0% 10 Уфа 290 12% 11 Казань 330 -18% 12 Пермь 330 57% 13 Екатеринбург 350 40% 14 Саратов 350 13% 15 Самара 360 -10% 16 Краснодар 370 -12% 17 Ростов-на-Дону 380 -7% 18 Новосибирск 440 22% 19 Воронеж 460 59% 20 Красноярск 460 -8% 21 Москва 460 2% 22 Санкт-Петербург 480 7% 23 Нижний Новгород 560 4% Вся Россия 400 0%

В целом по России популярность услуги по передержке собак на Авито за год выросла на 26%, а количество предложений на 38%. Растущее предложение вызвало конкуренцию среди тех, кто готов приютить четвероногого друга, благодаря чему в масштабе всей страны средняя цена не изменилась и составила 400 рублей в сутки – как и в прошлом году в этот же период.

Передержка кошек

Краснодар стал 13-м по доступности услуги по передержке кошек – в среднем 230 рублей в сутки.

В 14 городах отдавать на передержку кошек стало дешевле, причем самое существенное снижение расценок наблюдается в Уфе – на 29%, что сделало именно ее лидером по доступности (в среднем 120 рублей в сутки). В 8 стоимость увеличилась (особенно сильно – в Краснодаре, на 35%), а не изменилась она только в Челябинске. Самым «дорогим» городом оказался Воронеж (360 рублей).

Аналогично ситуации на рынке по передержке собак, пользователи Авито активнее, чем годом ранее, стали пользоваться и передержкой кошек. Так, по всей стране объем предложения увеличился на 48%, а интерес к ней – на 55%; параллельный рост этих показателей сохранил прошлогоднюю цену – 260 рублей в сутки.

Средняя цена передержки кошек в мае в рублях и ее изменение за год

Регион Средняя цена в 2019 г. Динамика 1 Уфа 120 -29% 2 Омск 130 -7% 3 Екатеринбург 140 17% 4 Ижевск 150 21% 5 Саратов 150 15% 6 Казань 170 -6% 7 Красноярск 180 -10% 8 Пермь 180 -22% 9 Волгоград 190 -10% 10 Барнаул 200 -16% 11 Нижний Новгород 210 -5% 12 Самара 220 -21% 13 Краснодар 230 35% 14 Новосибирск 230 -8% 15 Челябинск 230 0% 16 Ростов-на-Дону 240 -8% 17 Тольятти 250 9% 18 Тюмень 250 32% 19 Санкт-Петербург 280 12% 20 Москва 300 -3% 21 Иркутск 310 -18% 22 Ульяновск 320 33% 23 Воронеж 360 -3% Вся Россия 260 0%

Интересно отметить, что только в двух из 23 крупных городов стоимость передержки кошек превосходит ценник для собак – ими оказались Ульяновск и Иркутск.

В целом по России спрос на услуги по передержке кошек вдвое выше, чем собак, несмотря на то, что последние на 7% популярнее: в 2018 году через Авито обрели новый дом 176 403 собаки и 164 317 кошек. Хозяева собак предпочитают оставлять их на попечении родственников или друзей и менее склонны доверять питомца постороннему человеку: это более «социальное» животное, и требования по уходу за ними гораздо выше.

Кроме большого количества объявлений о готовности взять к себе собаку или кошку, на Авито встречаются и очень необычные предложения. Так, жительница Нижнего Новгорода готова «присмотреть за драгоценным членом семьи: млекопитающим, амфибией, рептилией, птицей или членистоногим», однако не возьмет на передержку собак. В Таганроге обещают «хороший присмотр» за самыми разными животными, в том числе черепахами, змеями и ящерицами эублефарами. А москвичка Ольга будет рада позаботиться о хомяках, морских свинках, а также амадинах и канарейках. В Орехово-Зуеве хозяевам развяжут руки и возьмут на себя заботу о кроликах, грызунах и птицах с предоставлением ежедневных фотоотчетов всего за 100 рублей в день.