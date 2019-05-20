/В России/

Краснодар стал первым по росту стоимости передержки кошек за год

Эксперты Авито проанализировали стоимость услуг по передержке домашних животных в преддверии летних отпусков в Краснодаре. Передать собаку в добрые руки на время в городе стоит в среднем 370 рублей в сутки (на 12% дешевле, чем за аналогичный период годом ранее), а кошку – 230 рублей в сутки (+35%). В целом по России расценки составляют 400 рублей и 260 рублей соответственно.

Передержка собак

По доступности передержки собак Краснодар занял 16-е место: за питомца потребуется заплатить 370 рублей.

По сравнению с прошлым маем, средняя посуточная стоимость передержки собак в девяти крупных городах снизилась (заметнее всего – в Омске, на 26%), в 12 – выросла (максимально – в Воронеже, на 59%), а в Тольятти и Тюмени осталась на прежнем уровне. Таким образом, передержка собак дешевле всего обходилась жителям Ульяновска (в среднем в 220 рублей в сутки), а дороже всего – в Нижнем Новгороде (560 рублей). По дороговизне этой услуги Нижнему Новгороду уступили даже Москва и Санкт-Петербург.

Средняя цена передержки собак в мае в рублях и ее изменение за год

 

Регион

Средняя цена в 2019 г.

Динамика за год

1

Ульяновск

220

29%

2

Ижевск

230

-4%

3

Барнаул

250

-7%

4

Иркутск

260

-21%

5

Тольятти

260

0%

6

Челябинск

260

30%

7

Волгоград

280

17%

8

Омск

290

-26%

9

Тюмень

290

0%

10

Уфа

290

12%

11

Казань

330

-18%

12

Пермь

330

57%

13

Екатеринбург

350

40%

14

Саратов

350

13%

15

Самара

360

-10%

16

Краснодар

370

-12%

17

Ростов-на-Дону

380

-7%

18

Новосибирск

440

22%

19

Воронеж

460

59%

20

Красноярск

460

-8%

21

Москва

460

2%

22

Санкт-Петербург

480

7%

23

Нижний Новгород

560

4%
 

Вся Россия

400

0%

В целом по России популярность услуги по передержке собак на Авито за год выросла на 26%, а количество предложений на 38%. Растущее предложение вызвало конкуренцию среди тех, кто готов приютить четвероногого друга, благодаря чему в масштабе всей страны средняя цена не изменилась и составила 400 рублей в сутки – как и в прошлом году в этот же период.

Передержка кошек

Краснодар стал 13-м по доступности услуги по передержке кошек – в среднем 230 рублей в сутки.

В 14 городах отдавать на передержку кошек стало дешевле, причем самое существенное снижение расценок наблюдается в Уфе – на 29%, что сделало именно ее лидером по доступности (в среднем 120 рублей в сутки). В 8 стоимость увеличилась (особенно сильно – в Краснодаре, на 35%), а не изменилась она только в Челябинске. Самым «дорогим» городом оказался Воронеж (360 рублей).

Аналогично ситуации на рынке по передержке собак,  пользователи Авито активнее, чем годом ранее, стали пользоваться и передержкой кошек. Так, по всей стране объем предложения увеличился на 48%, а интерес к ней – на 55%; параллельный рост этих показателей сохранил прошлогоднюю цену – 260 рублей в сутки.

Средняя цена передержки кошек в мае в рублях и ее изменение за год

 

Регион

Средняя цена в 2019 г.

Динамика

1

Уфа

120

-29%

2

Омск

130

-7%

3

Екатеринбург

140

17%

4

Ижевск

150

21%

5

Саратов

150

15%

6

Казань

170

-6%

7

Красноярск

180

-10%

8

Пермь

180

-22%

9

Волгоград

190

-10%

10

Барнаул

200

-16%

11

Нижний Новгород

210

-5%

12

Самара

220

-21%

13

Краснодар

230

35%

14

Новосибирск

230

-8%

15

Челябинск

230

0%

16

Ростов-на-Дону

240

-8%

17

Тольятти

250

9%

18

Тюмень

250

32%

19

Санкт-Петербург

280

12%

20

Москва

300

-3%

21

Иркутск

310

-18%

22

Ульяновск

320

33%

23

Воронеж

360

-3%
 

Вся Россия

260

0%

Интересно отметить, что только в двух из 23 крупных городов стоимость передержки кошек превосходит ценник для собак – ими оказались Ульяновск и Иркутск.

В целом по России спрос на услуги по передержке кошек вдвое выше, чем собак, несмотря на то, что последние на 7% популярнее: в 2018 году через Авито обрели новый дом 176 403 собаки и 164 317 кошек. Хозяева собак предпочитают оставлять их на попечении родственников или друзей и менее склонны доверять питомца постороннему человеку: это более «социальное» животное, и требования по уходу за ними гораздо выше.

Кроме большого количества объявлений о готовности взять к себе собаку или кошку, на Авито встречаются и очень необычные предложения. Так, жительница Нижнего Новгорода готова «присмотреть за драгоценным членом семьи: млекопитающим, амфибией, рептилией, птицей или членистоногим», однако не возьмет на передержку собак. В Таганроге обещают «хороший присмотр» за самыми разными животными, в том числе черепахами, змеями и ящерицами эублефарами. А москвичка Ольга будет рада позаботиться о хомяках, морских свинках, а также амадинах и канарейках. В Орехово-Зуеве хозяевам развяжут руки и возьмут на себя заботу о кроликах, грызунах и птицах с предоставлением ежедневных фотоотчетов всего за 100 рублей в день.

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Категория: Новости / В России

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