Телефонные террористы атаковали Геленджик, Анапу и Новороссийск

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Казаки Таманского отдела и Черноморского округа совместно с полицейскими охраняют порядок на местах оцепления.

21 мая около полудня стало известно, что в Анапе проводится эвакуация аэропорта и нескольких торговых центров. Из-за волны ложных сообщений о минировании эвакуированы посетители торговых центров и пассажиры автовокзалов и аэропорта. 20 казаков-дружинников в течение двух часов работали вместе с полицейскими на городском автовокзале, на территории торговых центров Красная площадь и Перекресток.

— Угроз не обнаружено, на данный момент оцепление снято, — сообщил командир анапской дружины Сергей Коровченко.

А в Новороссийске неизвестные сообщили о «минировании» местного автовокзала, железнодорожного вокзала и торговых центров.

Как сообщил командир муниципальной дружины города-героя Игорь Кашков, на городском автовокзале было задействовано 8 казаков-дружинников, на ж/д — 11. На данный момент оцепление уже снято, однако еще 5 дружинников дежурят на месте оцепления торгового центра Красная площадь.

В эти минуты в Геленджике казаки-дружинники совместно с полицейскими оцепили торговые центры.

— В Геленджике «заминировано» два ТЦ, автовокзал и, предположительно, аэропорт. Казаки совместно с полицейскими участвуют в оцеплении, — сказал командир казачьей дружины Геленджика Алексей Сорокин.

Источник: пресс-служба Кубанского казачьего войска