Первая очередь строительства Западного мола в Новороссийске обойдется в 1,6 миллиарда рублей

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Осенью 2020 года, как ожидается, будет завершено строительство первой очереди Западного мола с топливным причалом в Геопорту Новороссийска, сообщает RosTender.info.

Генеральный подрядчик проекта, Главное военно-строительное управление №4, проводит тендер по выбору субподрядчика для выполнения работ. Их стоимость оценивается в 1 млрд 652 млн рублей.

Предложения от участников тендера принимают до 3 июня, а 17 июня будет назван победитель. Согласно конкурсной документации, первая очередь проекта должна быть введена в строй не позднее 30 сентября будущего года.

Источник: http://rostender.info/news/2019052202