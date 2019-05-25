На Юге России автоматически зарегистрированы первые электронные транзитные декларации

/В России/

23 мая 2019 года первые электронные транзитные деклараций прошли автоматическую регистрацию.

Этому предшествовала серьезная работа, в которой приняли участие должностные лица таможенных органов различных уровней, декларанты, разработчики программных средств. В ходе тестирования технологии авторегистрации ЭТД проведен комплекс мероприятий: работа над ошибками, возникавшими при попытках автоматической регистрации ЭТД, корректировка алгоритма авторегистрации ЭТД (с учетом специфики отдельных таможенных органов и декларируемых товаров), соответствующая доработка программных средств.

В результате проведенной работы успешно прошли автоматическую регистрацию 2 ЭТД, поданные таможенным представителем ООО «Таможенно-Брокерский Центр» на таможенный пост ЖДПП Гуково Ростовской таможни – единственный таможенный орган региона, включенный в перечень объектов пилотной зоны применения данной технологии.

Следующий этап – расширение пилотной зоны авторегистрации ЭТД. На этом этапе перечень объектов пилотной зоны пополнят следующие таможенные органы ЮТУ:

1) ОТО и ТК № 3 таможенного поста Азовский Ростовской таможни;

2) МАПП Новошахтинск Ростовской таможни;

3) Несветайский таможенный пост Ростовской таможни;

4) таможенный пост МАПП Донецк Миллеровской таможни;

5) Краснянский таможенный пост Миллеровской таможни;

6) Приморский таможенный пост Новороссийской таможни;

7) таможенный пост ЖДПП Успенская Таганрогской таможни;

8) таможенный пост МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни.

В части внедрения информационных технологий при таможенном декларировании таможенной процедуры таможенного транзита южный регион занимал и продолжает занимать лидирующие позиции – в июле 2015 года Новороссийским центральным таможенным постом Новороссийской таможни была зарегистрирована первая в России ЭТД, сейчас таможенный пост ЖДПП Гуково Ростовской таможни в числе первых приступил к авторегистрации ЭТД.

Южное таможенное управление рекомендует декларантам продолжить работу над качеством представляемых электронных документов, поскольку именно правильное их заполнение является основой успешной реализации технологий совершения таможенных операций при таможенной процедуре таможенного транзита в автоматическом режиме.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления