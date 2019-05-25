Сотрудники новосибирской пивоварни «Балтика» помогли высадить несколько тысяч сосен

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Массовая волонтерская акция, приуроченная ко Всероссийскому дню посадки леса прошла сегодня на территории рядом с поселком Лесная поляна Коченевского района.

В высадке саженцев сосны приняли участие представители региональной власти, а также волонтёры – студенты новосибирских вузов и сотрудники наиболее экологически активных предприятий региона.

24 мая около 170 участников акции в рамках Всероссийского дня посадки леса высадили на территории рядом с поселком Лесная поляна Коченевского района десять тысяч двухлетних сосен. В числе волонтёров работали сотрудники филиала компании «Балтика» в Новосибирске. Carlsberg Group, частью которой является «Балтика», стремится, чтобы деятельность компаний группы оказывала положительное влияние на экономику, общество и окружающую среду. Филиал компании «Балтика» в Новосибирске уделяет большое внимание состоянию экологии производства. «НОЛЬ углеродного следа» — одна из стратегических долгосрочных целей программы устойчивого развития компании «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», в рамках которой Carlsberg Group намерена на 30% сократить углеродный след готовой продукции к 2030 году.

Всероссийский день посадки леса — акция, организованная министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Её основная цель — увеличение площадей зеленых зон, привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения новосибирских лесов, воспитание бережного отношения к природе. Такие акции стали для нашей области уже традиционными и региональные власти делают все для того, чтобы привлекать к участию в них как можно большее количество волонтёров – студентов вузов и сотрудников различных компаний.

Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание развитию лесного комплекса, защите лесов от пожаров и незаконных рубок. Ежегодно в регионе проводится целый ряд мероприятий для того, чтобы сохранить и приумножить лесной фонд для будущих поколений. Так, например, в этом году для лесничеств Новосибирской области за счёт средств областного бюджета приобретено 39 автомобилей повышенной проходимости.

Неделей ранее в аналогичной акции по посадке деревьев приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководители новосибирских предприятий, активно участвующих в экологических мероприятиях, в том числе – руководители новосибирского филиала «Балтики». А сегодня к акции присоединились сотрудники.

Менеджер по рециклингу новосибирского филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Павел Арбатский:

«Наши сотрудники всегда активно и с желанием принимают участие в различных экологических активностях, проводимых в Новосибирске. Несколько лет подряд мы помогаем убирать территорию Монумента Славы в Ленинском районе. Также активно занимаемся раздельным сбором мусора и проводим акции не только в Новосибирске, но и за его пределами. Сегодня я и мои коллеги с удовольствием высаживаем саженцы сосны. Ведь для этого не нужно особых умений и навыков, а желания сделать наш регион более зеленым и увеличить количество насаждений – у нас хоть отбавляй! Представляю себе, что через пару десятков лет эти маленькие сосенки превратятся в большие мощные сосны и мы будем гордиться, что приложили руку к созданию прекрасного соснового бора»!

Сергей Рыбаков, инженер-электромеханик завода «Балтика-Новосибирск»:

«Говорят, что настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи – вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Сын у меня есть, строительством дома занимаюсь. А сегодня и третью самую важную миссию выполнил – мы с коллегами своими руками высадили несколько сотен маленьких сосен. Очень надеюсь, что большинство из них приживётся и с гордостью смогу показать своему сыну сосновый бор, который вырос в том числе благодаря мне и моим коллегам»!

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.

«Балтика-Новосибирск» — одно из самых современных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в Сибирском федеральном округе. Осуществляет свою деятельность с 2008 года. Производственная мощность предприятия составляет 4,6 млн гл пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции: линия розлива в стеклянную бутылку, линия розлива в алюминиевую банку, две линии розлива в ПЭТ-упаковку, кеговая линия, линия ПЭТ-кег. Филиал «Балтика-Новосибирск» выпускает более 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок. Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также экспортируется в Монголию и в Китай.

Программа «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» запущена Carlsberg Group в июне 2017 года и призвана внести вклад компании в решение глобальных вызовов и достижение Целей ООН в этой области. Она включает четыре стратегические цели, которые компания стремится достичь в долгосрочной перспективе, — НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Для каждой из них определены измеримые показатели до 2022 и 2030 годов. Программа разработана с применением научного подхода и при участии мировых экспертов. Она сформирована на основе глобальных целей ООН по устойчивому развитию и рекомендаций Парижского соглашения по климату — приложить усилия, чтобы ограничить рост температуры не выше 1,5 градусов Цельсия.