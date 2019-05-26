/В России/

Есть люди с особыми потребностями!

Термин - люди с ограниченными возможностями - всегда вызывает сомнения в правильности формулировки.

26 мая по НТВ в программе "Супер" участник финала сделал очень правильное заявление. Данила Хачатуров из Самары - певец, потерявший из-за болезни зрение. "Нет людей с ограниченными возможностями. Есть люди с особыми потребностями,"- сказал он. Как мудро и точно.

Надо принять его слова как законодательная инициатива.
В обществе следует менять отношение к инвалидам. И первыми это могут сделать законодатели.
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Категория: Новости / В России

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