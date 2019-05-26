Владимир Синяговский: Пусть победит сильнейший, хотя вы уже все победители!

/В России/

Соревнования по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в рамках открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» состоялись в субботу 25 мая 2019 года в городе-герое Новороссийске. Спортсменов пригласили в расположение 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, любезно предоставившего свою спортивную базу и обеспечившего теплый прием участников.

Организатором соревнований выступила общественная организация Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ». Организация была создана по инициативе депутата Государственной Думы Владимира Синяговского и занимается поддержкой социальной адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья путем привлечения их к занятиям спортом, конструированию, вокальным и танцевальным искусством, а так же прикладными видами творчества.

Открытая Спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» проводится уже третий год подряд. Соревнования в течении года проходят в семь этапов в семи разных муниципальных образованиях Краснодарского края.

В этот раз на соревнования по плаванию съехались 100 спортсменов из 13 муниципалитетов Краснодарского края в возрасте от 10 лет и старше. В этот день было все: приветствие депутатов, военный оркестр, эффектное выступление разведчиков-десантников и, наконец, заплывы в бассейне, эти маленькие победы над собой. Ведь наши спортсмены – это люди с непростой судьбой, но с твердым характером и особенной любовью к жизни!

Победителями в единственной дисциплине 50 метров вольным стилем стали:

Девочки ПОДА: Макрий Алиса (Сочи)

Девушки ПОДА: Верещака Анастасия (Анапа)

Женщины ПОДА: Лола Ирина (Северская)

Мальчики ПОДА: Базыльников Николай (Анапа)

Юноши ПОДА: Ремизов Давид (Краснодар)

Мужчины ПОДА: Демьяненко Александр (Белореченск)

Девушки ЛИН: Щербакова Мария (Славянск)

Женщины ЛИН: Алексеева Татьяна (Краснодар)

Мальчики ЛИН: Путятин Александр (Краснодар)

Юноши ЛИН: Петров Александр (Новороссийск)

Мужчины ЛИН: Чумак Виктор (Темрюк)

Девушки слепые: Ковалёва Евгения (Новороссийск)

Женщины слепые: Яценко Виктория (Краснодар)

Мальчики слепые: Майфет Владислав (Туапсе)

Юноши слепые: Короткий Андрей (Анапа)

Мужчины слепые: Пантелеев Михаил (Краснодар)

Девочки глухие: Тулупова Софья (Геленджик)

Девушки глухие: Густомесова Мария (Краснодар)

Женщины глухие: Большиянова Светлана (Новороссийск)

Мальчики глухие: Сидоров Александр (Анапа)

Юноши глухие: Ильменев Георгий (Краснодар)

Мужчины глухие: Житник Александр (Новороссийск)

По окончанию соревнований десантники накормили всех участников обедом в солдатской столовой. В заключении состоялось торжественное награждение победителей и призеров, общее фотографирование на память всех участников.