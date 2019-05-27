Финансовый сектор доверил переобучение предпенсионеров движению WorldSkills Russia

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23 мая Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» подписал несколько соглашений в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка также выступил одним из заказчиков экспертизы ВСР в части организации профобучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

«Мы уже год работаем с Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка и за это время провели несколько совместных мероприятий по принятию демонстрационных экзаменов. Поэтому подписание этого соглашения – логичное продолжение устоявшегося и многообещающего партнерства» - заявил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Ожидается, что финансовый сектор обеспечит высокий уровень запроса на предлагаемые ВСР программы переобучения и дополнительного образования для предпенсионеров. Причём, как уточняет генеральный директор Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка Диана Маштакеева, заинтересованность в прохождении программ ВСР проявляют и работодатели, и независимые соискатели.

«С учетом технологического развития финансового сектора и изменения набора трудовых функций, связанных с цифровой экономикой, вопрос переобучения специалистов, тем более предпенсионного возраста, крайне актуален. Мы видим дальнейшее развитие нашего сотрудничества не только в части переобучения специалистов, но и в сопряжении демонстрационного экзамена с квалификационным экзаменом в рамках независимой оценки квалификации. Мы видим, что по итогам этого обучения наши специалисты получают очевидное преимущество на рынке труда, а также перспективу переориентации их профессиональной деятельности внутри финансово-экономического сектора», - объясняет Д. Маштакеева

Подписание соглашения Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» с Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка состоялось в рамках деловой программы проходящего в Казани финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В финале, проходящем 21-23 мая в Казани, принимают участие более 1 500 конкурсантов в 91 компетенции.

Источник: WorldSkills Russia