Легкий йодный дефицит: как решить проблему всех регионов России?

/В России/

В каждом регионе России есть проблема йододефицита. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По ее словам, потребление йода в стране в 3-4 раза меньше нормы.

Для решения этой проблемы в Минздраве подготовили законопроект по всеобщему йодированию соли. Это способствует профилактике заболеваний щитовидной железы и сосудистых заболеваний.

Всеобщее йодирование соли было в Советском союзе, оно есть во всех странах вокруг нас, в Европе, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог медицинского центра «Атлас» Юрий Потешкин.

«Мы живем в зоне легкого йодного дефицита, где необходимо йодировать соль. Закон до сих пор не принимался, потому что проблемы и последствия могли быть не очевидны. Например, у нас нет серьезных случаев кретинизма, врожденного йодного дефицита. Но по всем международным алгоритмам йодный дефицит, даже легкий, необходимо профилактировать йодированием соли», – сказалЮрий Потешкин.

Глобального йодирования соли достаточно, чтобы привести ситуацию на максимальной территории России в полный порядок, считает врач-эндокринолог.

«Вся соль на территории России будет йодирована. Все продукты на территории России будут с йодированной солью. Это обеспечит повсеместное поступление йода в организм. Дети едят хлеб, макароны – всю еду немного подсаливают. Это не значит, что детям стоит специально давать по чайной ложке соли в день. Соль используют специально, потому что и соли, и йода в день нужен маленький объем», – сказал Юрий Потешкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/