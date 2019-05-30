/В России/

Как сертифицируют импортную продукцию

Сертификация импортных товаром крайне необходима. В первую очередь это связано с тем, чтобы защитить безопасность рынка и интересы граждан на фоне растущей доли импортной продукции.

Что касается рядового потребителя, то он должен получать качественный товар, соответствующий внутренним и международным стандартам. Продавец же, предоставивший этот товар, должен сохранить репутацию и сохранить выгодные условия для дальнейшей деятельности на рынке.

Особенности сертификации импортной продукции

Сертификация любого товара имеет свои особенности, тем более, если товар изготовлен в другой стране. Компания https://sertifikat.bz/ в первую очередь определяет коды ТНВЭД и ОКП. Существуют несколько разновидностей товаров, ряд групп и видов продукции, которым не обязательно проходить сертификацию. С перечнем таких товаров каждый предприниматель может ознакомиться самостоятельно, используя официальный перечень продукции, подлежащей сертификации с помощью кода товара.

В зависимости от некоторых условий, сертификация продукции с импортными корнями может проводиться по двум схемам:

  1. Либо декларация, либо сертификат оформляется на местную компанию, которая получает продукцию. В этом случае в сертификат вносятся данные зарубежного производителя, данные компании-получателя, а также дату контракта, который заключался между ними. Если товар сертифицируется по такой схеме, срок действия сертификата не превышает одного года.
  2. Декларация или сертификат оформляется на зарубежное предприятие. В этом случае есть определенные преимущества в том, что получатель может быть не один, а кроме того, контрактов может быть заключено несколько. Еще одно преимущество сертифицирования по второй схеме в том, что нет привязки к конкретному контракту и конкретному получателю.

Второй способ позволяет значительно снизить расходы на сертификацию и на оформление соответствующих документов, сократить время на получение сертификата. Правда, при следовании этой довольно популярной схеме есть один нюанс — при необходимости получения копии документа, выдать ее сможет только непосредственно орган, проводивший сертификацию, или же копия выдается в нотариальном порядке. Импортный сертификат может быть необходим в случаях, когда безопасность продукции каким-то образом регламентируется соответствующими документами.

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Категория: Новости / В России

  1. раф 31.05.2019 00:44 Ответить
    спасибо. полезная инфо. ждем продолжение
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