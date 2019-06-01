Чистая прибыль Группы НМТП в 1 квартале 2019 года выросла на 50,9%
Группа НМТП опубликовала консолидированные операционные и финансовые результаты работы за три месяца 2019 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-март 2019 года составил 35 950 тыс. тонн. Консолидированная выручка Группы НМТП за 3 месяца 2019 года составила $239 885 тысяч, что на $1 977 тысяч или на 0,8% больше, чем в первом квартале 2018 года.
Ключевые финансовые показатели Группы НМТП за 3 месяца 2019 года
|
(тыс. долл. США)
|
3М 2019
|
3М 2018
|
Изм.
|
Изм. %
|
Выручка
|
239 885
|
237 908
|
1 977
|
0,8%
|
EBITDA*
|
186 684
|
167 997
|
18 687
|
11,1%
|
Рентабельность EBITDA*
|
77,8%
|
70,6%
|
7,2%
|
|
Прибыль за период
|
167 737
|
111 170
|
56 567
|
50,9%
|
(тыс. долл. США)
|
31.03.2019
|
31.12.2018
|
Изм.
|
Изм. %
|
Долг (вкл. финансовую аренду)
|
1 021 018
|
1 017 042
|
3 976
|
0,4%
|
Денежные средства и эквиваленты
|
183 224
|
172 865
|
10 359
|
6,0%
|
Чистый долг*
|
837 794
|
844 177
|
-6 383
|
-0,8%
|
Чистый долг / LTM EBITDA*
|
1,22
|
1,26
|
|
Дополнительно руководство компании сообщает, что в апреле 2019 года Группа продала 99,9968% доли ООО «НЗТ». Цена сделки составила $543 709 тысяч.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором и третьим в Европе по объему грузооборота в 2018 году.
Источник: пресс-служба НМТП