/В России/

Чистая прибыль Группы НМТП в 1 квартале 2019 года выросла на 50,9%

Группа НМТП опубликовала консолидированные операционные и финансовые результаты работы за три месяца 2019 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-март 2019 года составил 35 950 тыс. тонн. Консолидированная выручка Группы НМТП за 3 месяца 2019 года составила $239 885 тысяч, что на $1 977 тысяч или на 0,8% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Ключевые финансовые показатели Группы НМТП за 3 месяца 2019 года

(тыс. долл. США)

3М 2019

3М 2018

Изм.

Изм. %

Выручка

239 885

237 908

1 977

0,8%

EBITDA*

186 684

167 997

18 687

11,1%

Рентабельность EBITDA*

77,8%

70,6%

7,2%

 

Прибыль за период

167 737

111 170

56 567

50,9%

(тыс. долл. США)

31.03.2019

31.12.2018

Изм.

Изм. %

Долг (вкл. финансовую аренду)

1 021 018

1 017 042

3 976

0,4%

Денежные средства и эквиваленты

183 224

172 865

10 359

6,0%

Чистый долг*

837 794

844 177

-6 383

-0,8%

Чистый долг / LTM EBITDA*

1,22

1,26

 

 


Дополнительно руководство компании сообщает, что в апреле 2019 года Группа продала 99,9968% доли ООО «НЗТ». Цена сделки составила $543 709 тысяч.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором и третьим в Европе по объему грузооборота в 2018 году. 

Источник: пресс-служба НМТП

Просмотров: 76 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

В Анапе ведутся поиски несовершеннолетнего жителя Читы

Жара поднимается до 35 градусов

"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружу

Чистая прибыль Группы НМТП в 1 квартале 2019 года выросла на 50,9%

МегаФон представил «Цифровую управляющую компанию» – новый способ управления недвижимостью

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!