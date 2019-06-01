Чистая прибыль Группы НМТП в 1 квартале 2019 года выросла на 50,9%

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Группа НМТП опубликовала консолидированные операционные и финансовые результаты работы за три месяца 2019 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-март 2019 года составил 35 950 тыс. тонн. Консолидированная выручка Группы НМТП за 3 месяца 2019 года составила $239 885 тысяч, что на $1 977 тысяч или на 0,8% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Ключевые финансовые показатели Группы НМТП за 3 месяца 2019 года

(тыс. долл. США) 3М 2019 3М 2018 Изм. Изм. % Выручка 239 885 237 908 1 977 0,8% EBITDA* 186 684 167 997 18 687 11,1% Рентабельность EBITDA* 77,8% 70,6% 7,2% Прибыль за период 167 737 111 170 56 567 50,9% (тыс. долл. США) 31.03.2019 31.12.2018 Изм. Изм. % Долг (вкл. финансовую аренду) 1 021 018 1 017 042 3 976 0,4% Денежные средства и эквиваленты 183 224 172 865 10 359 6,0% Чистый долг* 837 794 844 177 -6 383 -0,8% Чистый долг / LTM EBITDA* 1,22 1,26



Дополнительно руководство компании сообщает, что в апреле 2019 года Группа продала 99,9968% доли ООО «НЗТ». Цена сделки составила $543 709 тысяч.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором и третьим в Европе по объему грузооборота в 2018 году.

Источник: пресс-служба НМТП