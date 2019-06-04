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Владимир Синяговский: Пусть сегодняшняя дата станет еще одним шагом вперед на пути освоения новых горизонтов...

В адрес директора ФГУП «ГВСУ № 4» Александра Молодченко депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравительную телеграмму в связи с 75-летием со дня образования предприятия.

 

"Уважаемый Александр Алексеевич!

Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 75-летием со дня образования ФГУП «Главного военно-строительного управления № 4»!

Ваше управление – это место, где работают люди, создающие основу самой мирной и нужной отрасли – строительной. Вашим трудом воздвигаются и жилые новостройки, и социальные объекты. Все эти годы Вы живете вместе с городом и краем, их проблемами, радостями, победами.

Пусть сегодняшняя дата станет еще одним шагом вперед на пути освоения новых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения всех задуманных планов и проектов. Желаю удачи и процветания! Мира и добра вам и вашим семьям!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

 

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Категория: Новости / В России

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