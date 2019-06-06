Южное таможенное управление: предварительное декларирование транзитных грузов позволяет участникам ВЭД существенно сократить временные и финансовые издержки

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В течение последних лет ФТС России проведен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование таможенного администрирования в части внедрения информационных технологий при таможенном декларировании таможенной процедуры таможенного транзита.

Осуществлен переход на декларирование ТПТТ в электронной форме. На сегодняшний день в регионе деятельности ЮТУ доля электронного декларирования в общем объеме транзита составляет 94%.

Внедрена технология предварительного декларирования товаров, помещаемых под ТПТТ.

Особенность данной технологии заключается в том, что при предварительном таможенном декларировании могут не заявляться сведения, которые по своему характеру не известны декларанту на момент подачи транзитной декларации (ТД) (о транспортных средствах, на которых будут перевозиться товары, об отдельных документах, подтверждающих сведения, заявленные в ТД и др.). Такие сведения должны быть представлены декларантом после прибытия товаров в зону таможенного контроля таможенного органа, расположенного в месте прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Таможенный орган отказывает в выпуске товаров, декларируемых с применением предварительной ТД, в случае, если товары не предъявлены ему в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем регистрации ТД, либо в течение этого срока введены запреты и ограничения.

В регионе деятельности ЮТУ доля предварительного декларирования в общем объеме транзита в настоящее время составляет около 7%. Наиболее активно данная технология применяется в регионах деятельности Краснодарской, Ростовской и Сочинской таможен (доля предварительных транзитных деклараций в общем декларационном массиве – 25%, 16% и 12% соответственно).

Вместе с тем, предварительное декларирование товаров, помещаемых под ТПТТ, имеет для участников внешнеэкономической деятельности ряд преимуществ – например, уменьшение времени нахождения транспортного средства с товаром в пунктах пропуска, сокращение сроков совершения таможенных операций, осуществление таможенного декларирования товаров без их размещения на временное хранение.

Таким образом, применение предварительного декларирования товаров, помещенных под ТПТТ, до фактического ввоза товаров на территорию Российской Федерации - это еще одна возможность сократить временные и финансовые издержки участников внешнеэкономической деятельности, повысить пропускную способность пунктов пропуска.

При этом следует отметить, что сроки совершения таможенных операций во многом зависят от полноты и качества представляемых электронных документов, заблаговременного принятия мер по соблюдению условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления