Тревожный звонок: в России будут отпускать продукты в кредит

/В России/

Сеть «Перекресток» запускает проект, который позволит совершать покупки в супермаркетах в кредит с льготным периодом. Цифровые карты рассрочки обещают оформлять мгновенно в любом магазине.

Такая карта, по мнению специалистов сети, рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом.

Звучит красиво, но звонок тревожный, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, кандидат экономических наук Алексей Ведев.

«Пять лет уже снижаются реальные доходы населения. Основной фактор того, что у нас инфляция низкая - это слабый потребительский спрос. С точки зрения сетей - это одна из ключевых проблем. И понятно, что направлены такие действия а) на поддержку спроса, б) на сохранение своей доли рынка. Большие сети, которые могут себе позволить кредитовать население, давать беспроцентный период, в основном, это борьба за рынок и следствие слабого потребительского спроса и снижающегося уровня жизни», - объяснил экономист.

По его мнению, в условиях серьезной закредитованности населения, гражданам стоит очень аккуратно подходить к таким предложениям.

«Я считаю, что к кредитам нужно относиться очень аккуратно и очень осмысленно. Я бы рекомендовал быть максимально осторожными», - посоветовал Алексей Ведев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/