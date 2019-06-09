24 здравницы в Туапсинском районе организуют детский отдых

/В России/

С первых дней лета в Геленджике стартовала летняя оздоровительная кампания. 20 предприятий санаторно-курортного комплекса общей единовременной вместимостью около 9 000 человек, прошедшие необходимые проверки, будут принимать организованные группы детей.

Надо отметить, что безопасность – это приоритетное условие приема гостей в любую здравницу, а в детскую в особенности. Все здравницы обеспечены живой охраной, получили необходимые заключения, оборудованы техническими средствами, так на территориях здравниц установлено около 500 камер видеонаблюдения. Все это и не только позволяет обеспечить ребятам безопасный отдых.

Но он должен быть еще и интересным. В каждом предприятии организованы развлекательные, спортивные и иные досуговые программы и мероприятия для детей разного возраста.

В детском оздоровительном комплексе «Сигнал», например, в форме игры дети познают историю Отечества, воспитываются на традициях, обычаях, праздниках русской культуры. Яркие праздники – неотъемлемая часть в жизни здравницы. Это и «Праздник Ивана Купала», «Яблочный Спас», и «Ярмарка», «Гигантский день рождения», грандиозное театрализованное представление «Нептун», межотрядные «Битва хоров» и Большие танцы.

Не менее интересно проведут время ребята в санатории «Белая Русь».

Детский центр расположен в живописном районе Туапсинской бухты, на плато Черноморского побережья, на высоте 40 метров над уровнем моря в окружении лесного массива. «Белая Русь» рассчитан на 150 мест. Оптимальные возможности для оздоровления и отдыха детей в возрасте от 7 до 15 лет, предоставлены для желающих со всех уголков страны.

В рамках региональной недели депутат Владимир Синяговский вместе с главой Туапсинского района Анатолием Русиным посетил детский центр санатория. Он встретился с детьми, отдыхающими в детской здравнице, поздравил ребят с прошедшим праздником защиты детей и пожелал красочного отдыха на территории Туапсинского района.

Ожидается, что за лето в детских здравницах в Туапсинском районе отдохнут около 27 000 детей.