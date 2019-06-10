Владимир Синяговский провел рабочую встречу с председателем думы Геленджика

/В России/

За рабочем столом в кабинете председателя местных законодателей встретились опыт и молодость.

Начался разговор с главной темы - готовность муниципалитета к стартовавшей летней кампании. Михаил Димитриев сообщил, что на днях прошло открытие курортного сезона традиционным карнавалом. Так же весело и шумно встретили сезон в Кабардинском и Дивноморском сельских округах, впереди Архипо-Осиповка и Бетта. Здравницы и гостиницы заполняются туристами.

Владимир Синяговский отметил, что летняя кампания как взрослая, так и детская стартовала достаточно успешно и призвал провести весь сезон без сбоев на высоком уровне.

Затронули депутаты и вопрос резервирования земель под социальные объекты. Старший товарищ поделился накопленным опытом в городе-герое Новороссийске во время ведения строительства 4-ой очереди набережной.

Особо депутат Госдумы подчеркнул, что сейчас надо закладывать будущее на 15-20 лет вперед, определяя земельные участки в каждом населенном пункте курортного города. "У вас красивые места, уютные поселки. И к вам люди поедут со всей России. А значит нужно будет строить школы, детские сады, фельдшерские пункты, клубы и спортивные площадки," - резюмировал Владимир Синяговский.