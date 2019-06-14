Новороссийск - в топ-5 лучших для летнего отдыха с отцом и посещения патриотических мест

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Аналитическое агентство ТурСтат к Дню отца, 16 июня, подготовило рейтинг лучших городов и мест для летнего отдыха и путешествий в компании с отцом по историческим местам в выходные дни и отпуск.

По данным ТурСтат, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Севастополь и Новороссийск - лучшие для летних путешествий с отцом для культурного и патриотического отдыха.

Самыми интересными в Новороссийске для экскурсий и отдыха с отцом являются Мемориальный комплекс "Малая Земля", музей-крейсер "Михаил Кутузов", Суджукская коса, Абрау-Дюрсо, а также парад кораблей в День ВМФ.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туров и экскурсий по местам истории и культуры.

Источник: http://turstat.com/toptravelcityrussiawithfather