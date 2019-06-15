/В России/

Южная оперативная таможня: пресечен канал контрабанды продукции военного назначения

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель г. Волжский Волгоградской области осуществил поставку в США более 100 единиц составных частей к автомату Калашникова. Продукция пересылалась в международных почтовых отправлениях.

В рамках проведения неотложных следственных действий сотрудники ЮОТ при поддержке бойцов специального отряда быстрого реагирования произвели обыски по месту жительства подозреваемого, а также в используемых им складских помещениях. В результате изъято свыше 500 единиц товаров военного назначения, подготовленных к отправке в иностранные государства.

Южной оперативной таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей).

Источник: ГГТИ (по связям с общественностью)

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Категория: Новости / В России

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