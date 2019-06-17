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В Краснодарском крае уничтожены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, эквивалентные почти 200 килограммам тротила.

Взрывоопасный схрон находился вблизи железнодорожного полотна, проходящего через густонаселенную станицу. К нему имелся беспрепятственный доступ со стороны местного населения, а также лиц, имеющих преступные цели. И только счастливая случайность не привела к трагическим последствиям.

О снарядах, пролежавших в кубанской земле более 70 лет, первыми узнали сотрудники краевого погрануправления. О крупной находке они сообщили коллегам из УФСБ по Краснодарскому краю. При поддержке поискового отряда «Кубанский Рубеж» за два дня было извлечено больше десятка тротиловых шашек, а также несколько артиллерийских и минометных снарядов.

В настоящее время находка ликвидирована.



Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю