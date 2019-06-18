/В России/

Услугой «Единый» билет в Крым с 2014 года воспользовалось два миллиона пассажиров

18 июня 2019 года АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») перевезла своего двух миллионного пассажира. Им стала Анастасия Петракова, которая со своей семьей путешествовала в Крым по «единому» билету из Рязани с пересадкой на железнодорожном вокзале Анапы.

От имени дирекции юбилейного пассажира на автостанции Феодосии поздравил заместитель генерального директора АНО «ЕТД» Данил Иванов. Он вручил гостям Крыма Сертификат на посещение Музея рыбы и рыболовства в Феодосии с индивидуальной экскурсией для всей семьи. В качестве подарка «счастливчикам» дополнительно вручили Сертификат на посещение Центра красоты и здоровья «Ассоль» курортного комплекса «Алые паруса» и набор сувениров, брендированных символикой АНО «ЕТД».

Анастасия и Денис Петраковы и их дочери Анна и Александра в Крыму второй раз. И второй год  они путешествуют в Крым и обратно  по «единому» билету. Их любимое место отдыха - Коктебель. На 18.06.2019 года (с глубиной продажи 90 суток) оформлено 237 тысяч 457 проездных документов, из них в Крым – 130285 билетов и 107172 – из Крыма.

Напомним, что перевозки по «единому» билету осуществляются шестой туристический сезон с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара, Анапы, а с 2017 года также в аэропортах Симферополя и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении пути.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Услугой «Единый» билет в Крым с 2014 года воспользовалось два миллиона пассажиров

Снятие запрета на продажу электронного ОСАГО посредниками увеличит доступность полисов

Группа НМТП опровергла информацию, опубликованную Южным следственным управлением на транспорте СК РФ

В Новороссийске полицейские и члены Общественного совета провели профилактическую акцию "Внимание! Фальшивка!"

 Энергетики продолжают восстановление энергоснабжения в пригороде Новороссийска

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!