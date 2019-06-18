Услугой «Единый» билет в Крым с 2014 года воспользовалось два миллиона пассажиров

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18 июня 2019 года АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») перевезла своего двух миллионного пассажира. Им стала Анастасия Петракова, которая со своей семьей путешествовала в Крым по «единому» билету из Рязани с пересадкой на железнодорожном вокзале Анапы.

От имени дирекции юбилейного пассажира на автостанции Феодосии поздравил заместитель генерального директора АНО «ЕТД» Данил Иванов. Он вручил гостям Крыма Сертификат на посещение Музея рыбы и рыболовства в Феодосии с индивидуальной экскурсией для всей семьи. В качестве подарка «счастливчикам» дополнительно вручили Сертификат на посещение Центра красоты и здоровья «Ассоль» курортного комплекса «Алые паруса» и набор сувениров, брендированных символикой АНО «ЕТД».

Анастасия и Денис Петраковы и их дочери Анна и Александра в Крыму второй раз. И второй год они путешествуют в Крым и обратно по «единому» билету. Их любимое место отдыха - Коктебель. На 18.06.2019 года (с глубиной продажи 90 суток) оформлено 237 тысяч 457 проездных документов, из них в Крым – 130285 билетов и 107172 – из Крыма.

Напомним, что перевозки по «единому» билету осуществляются шестой туристический сезон с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара, Анапы, а с 2017 года также в аэропортах Симферополя и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении пути.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)