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Председателем Совета директоров «Россети Кубань» избран Александр Гаврилов

Александр Гаврилов избран председателем Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (оказывает услуги под брендом «Россети Кубань»).

До июня 2019 года Александр Гаврилов занимал пост генерального директора сетевой компании, работающей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Решение об избрании принято на первом после годового Общего собрания акционеров «Россети Кубань» заседании нового состава Совета директоров, которое состоялось 21 июня 2019 года в форме заочного голосования.

Александр Гаврилов возглавлял «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») на протяжении более 10 лет, имеет огромный профессиональный опыт и хорошо знаком со всеми проблемами и задачами, стоящими перед электросетевым комплексом кубанского региона.

«На Кубани созданы все необходимые условия для цифровой трансформации инфраструктуры и построения современного сетевого комплекса, который будет отвечать существующим и перспективным требованиям различных категорий потребителей, а также станет базисом для дальнейшего социально-экономического развития региона в эпоху четвертой промышленной революции», - отметил Александр Гаврилов.

Источник: «Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго»)

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Категория: Новости / В России

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