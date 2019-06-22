Геленджикских полицейских наградили за спасение людей при пожаре

/В России/

Около пяти утра младший лейтенант полиции Георгий Биазрашвили, младший сержант полиции Руслан Давыдов и инспекторы ОГИБДД лейтенант полиции Евгений Тяпаев, старший лейтенант полиции Валерий Берестнев, находясь на маршруте патрулирования, заметили густой дым над частным сектором, расположенным на улице Приморской.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что горят жилые постройки на территории одного из частных домовладений, и сообщили в пожарную часть.

«Мы поняли, что по периметру от места возгорания находятся домовладения и гостиница. Раннее утро, жильцы и постояльцы могут спать и не знать о грозящей опасности. Нужно было срочно предпринимать меры к спасению людей», - говорит Георгий Биазрашвили.

Госавтоинспекторы посредством громкой связи, установленной на служебном транспорте, оповестили граждан о пожаре. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции разбудили хозяев горящего дома и вывели их на безопасное расстояние. Полицейские предприняли меры к локализации пожара до приезда сотрудников специальных служб.

Никто из граждан не пострадал. На время ликвидации пожара дорожные полицейские организовали объезд места происшествия транспортом.

Позже в дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику поступила благодарность от местной жительницы в адрес сотрудников полиции за помощь, оказанную при пожаре. И сегодня в торжественной обстановке отличившиеся сотрудники были поощрены.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик