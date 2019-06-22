Решением Арбитражного суда Маслосырзавод «Славянский» привлечено к ответственности за наличие растительных жиров в молоке и твороге

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В 2018 году государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в рамках выполнения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Участковая больница № 1» в пос. Виноградный была отобрана следующая молочная продукция:

- образец творога, с массовой долей жира 9%, ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия», дата изготовления 17 сентября 2018 г.;

- образец молока питьевого, массовая доля жира 2,5%, ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия», дата изготовления 17 сентября 2018 г.

Изготовителем указанной продукции является ОАО «Маслосырзавод «Славянский».

Отобранные образцы молочной продукции направлены для проведения лабораторных исследований по показателям качества и безопасности требованиям нормативных и технических документов в ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

При проведении лабораторных исследований установлено, что объекты инспекции – творог, с массовой долей жира 9% и молоко питьевое, массовая доля жира 2,5%, дата изготовления 17 сентября 2019 г., производитель – ОАО «Маслосырзавод «Славянский», по исследованным показателям не соответствуют требованиям ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия», ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия», а именно по содержанию в продуктах растительных масел и жиров на растительной основе, содержание которых не допускается, что свидетельствует о замене в натуральных молочных продуктах молочного жира на жиры немолочного происхождения (подделка), такие продукт представляют угрозу для здоровья человека-потребителя, в особенности в отношении наиболее уязвимых групп населения (дети, беременные женщины, люди старшего возраста).

Указанное является нарушением п.п. 69,81, п.п. а,ж п. 86 раздела XII Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (далее – ТР ТС 033/2013), ч. 1 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011).

По данному факту в отношении ОАО «Маслосырзавод «Славянский» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

В последующем, Управление обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ОАО «Маслосырзавод «Славянский» к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31 мая 2019 г. по делу А32-17049/2019 ОАО Маслосырзавод "Славянский" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.

Указанное решение вступило в законную силу 18 июня 2019 года.