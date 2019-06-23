Вкусный Кавказ: неожиданные направления для гастротуризма

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Санкт-Петербург, Москва и Казань возглавили рейтинг российских направлений для гастротуризма. Именно туда, по оценкам экспертов, российские туристы чаще всего отправляются за гастрономическими впечатлениями.

Путешественники также отметили Подмосковье, Суздаль и Сочи.

Наиболее интересными странами в области гастрономии оказались Грузия, Армения, Белоруссия, Италия и Франция. Опрос проводило аналитическое агентство «ТурСтат».

С точки зрения впечатлений, экологии и интересной кухни Россия – интересный регион, особенно Кавказ, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала «Мир впечатлений» Елена Шпиз.

«Многие настороженно относятся, не зная, чего там ожидать – сервис, отношение. В плане экологии восхитительнее воздуха, чем на Северном Кавказе, не найти. Кавказ – это сочетание волшебной красоты и очень вкусной еды. Это полное растворение в путешествии и природе, которое оставит колоссальное впечатление. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Ингушетия. Сейчас развивается Северная Осетия. Важно не только что ты ешь, но еще и где. Иногда человек готов сидеть в подвале ради волшебной кухни. А иногда от впечатлений на вершине горы не так важно, что ты ешь», – сказала Елена Шпиз.

Это изначально гастрономические народы, там чудесно готовят и женщины, и мужчины.

«Там великолепно готовят шашлык. Кто любит мясо, понимает, что такого барашка, как на нашем Кавказе, нигде не поешь. Это не относится к вегетарианцам, но там и для них много интересных вещей. Молочная продукция, тан, напиток, который в каждой республике делается по-разному. Вкусные разнообразные пироги. Такого нет больше нигде в мире. Еда может быть очень простой, но очень вкусная», – сказала Елена Шпиз.

Вас вряд ли на Кавказе кто-то обманет и непонятно чем накормит. И это привлекает даже зарубежных туристов.

«Многие отмечают, что в Европе сервис начал портиться. Туристов много, начинается поточный туризм, нет желания удержать клиента, не очень заботятся о качестве еды. Россия в плане туризма набирает обороты для зарубежных туристов. Им стало интересно ехать к нам, потому что у себя они все уже видели. Обидно, что наши туристы могут знать о наших же красотах меньше, чем иностранцы», – сказала Елена Шпиз.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/