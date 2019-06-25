Сотрудники кинологической службы пенитенциарной системы края отметили  110 лет со дня образования кинологической службы России

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В поселке Гончарка, Гиагинского района, на территории дендропарка, прошло торжественное мероприятие, посвященное 110-летию кинологической службе России.

В нем приняли участие руководство и сотрудники-кинологи УФСИН России по Краснодарскому краю и Республики Адыгея со своими семьями, приглашенные гости, общественники, школьники и ветераны. Состоялись показательные выступления кинологов со своими служебными собаками. Гостей праздника познакомили с приемами общего и специального курсов дрессировки собак: преследование и задержание «фигурантов», имитирующих побег из под стражи, обнаружение взрывчатки и наркотиков. Все упражнения служебные собаки выполнили профессионально и безошибочно. Далее гости смогли в свободной обстановке пообщаться с кинологами и сфотографироваться со служебными собаками.

«Собака – удивительное животное, являющееся лучшим другом человека. Животное обладает развитыми органами чувств и легко поддается дрессировке. Чтобы научить пса выполнять сторожевые команды и задания оперативного поиска, нужно знать подход к нему, любить и уважать питомца. Для того, чтобы добиться таких высоких результатов, ежедневно инструкторы-кинологи УФСИН России по Краснодарскому краю проводят различные тренировки со своими подопечными, их арсенале есть масса секретов и учебных приемов», - отметил в своем приветственном слове начальник кинологической службы УФСИН России по Краснодарскому краю Алексей Тевосян.

Для отработки служебных навыков собаками во всех подразделениях УФСИН края имеются кинологические городки с наличием учебных площадок по обнаружению схронов, проверке автомашин на провоз запрещенных средств и предметов, а также, сооружения для тренировки физической готовности собак.

Отделения кинологической служба функционируют во всех учреждениях УФСИН России по Краснодарскому краю. В основном на службе в УИС края, состоят немецкие овчарки, которых кинологи обучают розыскной, патрульно-розыскной, караульной деятельности.

Благодаря целенаправленному развитию кинологической службы, кинологи УФСИН России по Краснодарскому краю, не раз становились победителями в соревнованиях по многоборью со служебными собаками на первенство уголовно-исполнительной системы, призерами всероссийских конкурсов, а также выступали на городских соревнованиях по кинологическому спорту, занимая призовые места.

В завершении торжественной части мероприятия состоялось награждение сотрудников ведомственными наградами, после чего перед гостями с праздничным концертом выступили творческие коллективы Гончарского сельского дома культуры, группа Форпост УФСИН России по Краснодарскому краю и Виктор Марков заслуженный артист Республики Адыгея.

Стоит отметить, что в настоящее время с помощью служебно–розыскных собак, ежегодно в России раскрывается около 20 тысяч преступлений. За верность долгу многие собаки имеют награды. Собаки в патрульно-розыскной работе — незаменимые и серьезные помощники. Они нужны для розыска и обнаружения лиц, совершивших преступления, для поиска наркотиков, оружия, для задержания и конвоирования вооруженных бандитов. С их помощью обеспечивается надежная охрана важных государственных и войсковых объектов, охрана общественного порядка в населенных пунктах нашей страны и выполнение других служебно-боевых задач.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю