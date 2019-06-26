Владимир Синяговский: «Мы должны уйти от точечной застройки»

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25 июня член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Синяговский принял участие в открытии выставки «Стандарт комплексного развития территорий: инструмент создания комфортного города».

«Еще пять лет назад Президентом были даны соответствующие поручения о комплексном развитии застраиваемых территорий, – рассказал парламентарий. – Был проведен ряд совещаний. Так, в Краснодарском крае под руководством Дмитрия Медведева состоялось совещание, на которое были приглашены руководители всех соседних Субъектов Федерации.

Была поставлена задача – уйти от точечной застройки. Это неправильно, когда застройщик выкупает небольшой участок и буквально «втыкает» многоэтажку в уже сформировавшийся городской ландшафт. Проблемы новых микрорайонов необходимо решать комплексно - строить сразу квартал или несколько, чтобы можно было разместить там школу, поликлинику, стадион или сквер, предусмотреть все коммуникации, остановки общественного транспорта. Только при таком подходе люди получат действительно комфортное жилье».

По мнению депутата, реновация в Москве – удачный пример такого подхода. Однако, к сожалению, не везде его можно распространить в силу высокой стоимости.

К 2024 году 5 миллионов семей должны получить либо приобрести новое жилье. Для этого необходимо ежегодно строить около 120 млн.кв. метров.

Выставка продемонстрировала новейшие архитектурные разработки создания комфортной среды и современной городской инфраструктуры. В них использован уже имеющийся опыт не только крупных мегаполисов. Например, в Тюменской области ежегодно строится более миллиона квадратных метров жилья.

«Проекты, представленные на выставке, очень перспективны, – отметил Владимир Синяговский. – Сегодня речь идет не только о строительстве жилых домов и благоустройстве территорий, но и о создании общественных пространств для досуга и спорта, возведении социальных объектов. На первых и вторых этажах предусматриваются специальные помещения для магазинов, заведений общепита и сферы услуг. Все это создает комфортные условия для людей, и в конечном итоге помогает нам реализовать стратегию «народосбережения», о которой говорил Президент в своём послании к Федеральному Собранию».