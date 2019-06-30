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Краснодарские таможенники выявили на оптово-розничном рынке 5 тонн санкционных апельсинов

В ходе проверки продовольственного рынка города Краснодара должностные лица отдела таможенного контроля после выпуска товаров и правоохранительного блока Краснодарской таможни совместно с представителями Россельхознадзора и Краснодарской транспортной прокуроры установили факт реализации и хранения санкционных товаров.

 

В результате таможенного осмотра помещений и территорий в складском помещении обнаружены 293 картонные коробки с товаром «апельсины свежие»  общим весом 4879 кг.

Как объяснил владелец обнаруженного товара, он самостоятельно поместил выявленный товар на хранение. Первичная маркировка «апельсины свежие, страна происхождения Испания» была им удалена для последующего нанесения маркировки «апельсины свежие, страна происхождения Египет».

Товары, в том числе апельсины свежие, страной происхождения которых является Испания, а также иные страны Европейского союза, запрещены к ввозу в Российскую Федерацию в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Все санкционные апельсины изъяты должностными лицами Управления Россельхознадзора и  уничтожены в соответствии с установленным порядком.

Татьяна БУРМИСТРОВА

Пресс-секретарь Краснодарской таможни

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Категория: Новости / В России

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