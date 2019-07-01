Владимир Синяговский посетил «Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в городе-герое Новороссийске

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Региональную неделю депутат Государственной Думы Владимир Синяговский начал с посещения спортивного объекта в городе-герое. Депутат проверил ход строительно-монтажных работ по устройству навесного фасада.

Парламентарию доложили, что выполняется корректировка проектно-сметной документации институтом из Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день, на объекте ведутся строительно-монтажные работы по устройству навесного фасада.

«Строительство «Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» является одним из наиболее актуальных вопросов поступивших в ходе встреч с избирателями. Открытие данного объекта позволит обеспечить внеурочную занятость более 1500 тысячи юных новороссийцев, а общая пропускная способность составит 3275 человек. Именно поэтому, каждый приезд в Новороссийск стараюсь начать с посещения ФОКа» - отметил Владимир Синяговский.

«Хотелось бы напомнить, что «Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» состоит из 5 блоков. Первый - это многофункциональный игровой зал, рассчитанный на 1500 человек, предназначенный для занятий различными игровыми видами спорта. Второй – административно – бытовой, там же будет размещен зал хореографии, тир, помещение для борьбы, шахмат, медпункт и многое другое. Третья часть объекта – это универсальная ледовая арена, размером 60 на 30 с трибунами, здесь можно будет тренироваться игре в хоккей, фигурному катанию, конькобежному спорту и даже игре в керлинг. Четвертый – пятидесятиметровый бассейн – уникальный спортивный объект. Пятый блок – техническая секция объекта, где будут размещено два трансформатора по 2 500 КВ каждый, РУ10/04 квт, индивидуальный тепловой пункт, насосная станция, ледовые машины и т. д.» - поделился депутат.