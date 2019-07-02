Владимир Синяговский: Главная задача – это выполнение национальных проектов...

Депутат Государственной Думы от партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, член Комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Синяговский поделился с нашим журналистом своими мыслями после прочтения статьи Дмитрия Медведева:

Авторская статья лидера нашей партии Дмитрия Анатольевича Медведева – это взвешенный и тщательно продуманный стратегический курс на актуальные изменения в работе «Единой России». Это ответы на наиболее острые вопросы дня сегодняшнего: как должна измениться партия, какова ее роль в политической системе и развитии страны.

Главная задача – это выполнение национальных проектов. И здесь значение партийной работы трудно переоценить. По мысли лидера «Единой России», мы должны предложить гражданам понятный и доступные набор инструментов для решения наиболее наболевших социальных и экономических проблем.

«Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно. Именно поэтому мы вплотную работаем над обновлением «Единой России». Вопрос в том, достаточно ли активно мы действуем. Готова ли партия к новому уровню задач? И на чем конкретно нам нужно сосредоточиться в ближайшее время?» – подчёркивает Дмитрий Анатольевич.

В первую очередь необходимо подробно информировать людей о том, как идёт работа над нацпроектами не только в целом пол стране, но конкретно в их регионе, городе, районе. Должна быть отлажена система обратной связи, чтобы каждый человек мог получить ответ на свой вопрос, жалобу или предложение. Работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. НКО могут сделать многое. А вместе с «Единой Россией» – еще больше.

Нам предстоит разработать новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект. Принцип «здесь и сейчас» должен стать главным ориентиром для тех, кто работает на местах. «Единая Россия» обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее. И учиться использовать для этого все современные технологии.

Ещё одно важнейшее направление – защита прав граждан. Сегодня представительства партии есть в каждом регионе, но большинство тех, кто к нам обращаются пенсионеры. Доля молодёжи, к сожалению, не высока – не более 8%. Значит, общественные приёмные должны работать по-другому - по скорости реагирования на запрос, по адекватности ответа. Выстраивать свою работу так, чтобы учитывать проблемы и особенности конкретного региона.

Это только несколько направлений, которые нам предлагаются в статье партийного лидера. Дмитрий Анатольевич Медведев считает, что статья, лишь начало разговора о назревших переменах и его необходимо продолжать!

https://iz.ru/894518/dmitrii-medvedev/edinaia-rossiia-kurs-na-peremeny