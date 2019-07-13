/В России/

Нудистские пляжи обходит стороной каждый пятый

Сервис путешествий провел опрос и узнал у 2200 пользователей, как они относятся к нудистским пляжам. Треть респондентов относится к ним нейтрально, хотя сами их не посещают. Более 20% не имеют ничего против нудистов, если они отдыхают на огороженной территории.

Пятая часть всех опрошенных настроена в целом положительно, причем 13% признались, что сами нудистские пляжи не посещают. Практикуют «нудистские практики» 9% респондентов: 5% отдыхают на таких пляжах время от времени и 4% посещают нудистские пляжи регулярно.

Каждый пятый относится к пляжам для нудистов отрицательно и обходит их стороной.

Итоги опроса: «Как вы относитесь к нудистским пляжам?»

 Статистика

Общая статистика

  
 

нейтрально, сам не хожу, но не против, чтобы они были;

34% (749)

  

нейтрально, только если они огорожены;

22% (507)

  

положительно, но сам не посещаю;

13% (286)

  

положительно, сам иногда там отдыхаю;

5% (105)

  

крайне положительно, очень люблю такой отдых;

4% (84)

  

отрицательно, обхожу их стороной.

22% (499)

  

Всего

2230

  

 

В начале июля сервис путешествий Туту.ру узнал у почти 3700 пользователей, готовы ли они пустить соседа с верхней полки посидеть на своей нижней. Оказалось, что большинство пассажиров поездов (более 90%) не возражают, если сосед сверху воспользуется их местом. Более трети респондентов (35%) сами предлагают попутчикам присесть на нижней полке. Более 40% ответивших пустят на свое место соседей, если только они в этот момент не спят. Каждый десятый пассажир, купивший место на нижней полке, разделит свое законное место только, если его об этом вежливо попросят. Категорически против делить свою полку с попутчиками оказалось 12% респондентов, они выбрали ответ: «Это мое место. Меня раздражает, когда на него садятся чужие».

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)

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Категория: Новости / В России

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