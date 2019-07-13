Назначен начальник Анапского таможенного поста  Новороссийской таможни

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Приказом ФТС России от 02 июля 2019 года № 2021-К полковник таможенной службы Веселов Андрей Николаевич назначен на должность начальника Анапского таможенного поста Новороссийской таможни.

А.Н. Веселов родился 19 августа 1972 года, уроженец города Миллерово Ростовской области. Образование - высшее: в 1993 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

В таможенных органах с 3 ноября 2003 года. Проходил службу на разных должностях начальствующего состава, прошел путь от начальника оперативно-дежурного отдела Службы силового обеспечения Миллеровской таможни до заместителя начальника Приморского таможенного поста Новороссийской таможни.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся руководством ФТС России, Южного таможенного управления и Новороссийской таможни. Награжден медалями "За службу в таможенных органах" II, III степени, нагрудными знаком «Мастер».

Женат, имеет сына.

Источник: пресс-секретарь Новороссийской таможни